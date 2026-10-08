Thailand plant eine neue Ausreisesteuer von 25 Franken für Flugreisende. Die Abgabe soll ab 2027 direkt beim Ticketkauf erhoben werden. Auch Einheimische und im Land lebende Ausländer wären betroffen. Widerstand ist da vorprogrammiert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Thailand plant ab 2027 eine Ausreisesteuer von 25 CHF für Fluggäste

Auch Einheimische und Ausländer in Thailand sollen die Abgabe zahlen

Gesetz erlaubt Steuererhöhung auf bis zu 125 CHF pro Flugticket

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Der Aufenthalt im beliebten Ferienparadies Thailand könnte für Schweizerinnen und Schweizer bald teurer werden. Die Regierung plant eine neue Ausreisesteuer. Wer das Land mit dem Flugzeug verlässt, soll künftig 1000 Baht – also 25 Franken – bezahlen müssen. Und zwar zusätzlich zum Flugticket.

Das thailändische Finanzministerium braucht zusätzliche Einnahmen. Und prüft derzeit einen entsprechenden Gesetzesentwurf. Noch bis zum 29. Oktober läuft eine öffentliche Konsultation. Das berichtet das Reiseportal «Travelnews».

Die neue Abgabe soll nicht nur ausländische Touristen treffen. Auch Einheimische und dauerhaft in Thailand lebende Ausländer müssten bezahlen. Wer dagegen über eine Landesgrenze ausreist oder das Schiff nimmt, bleibt vorerst verschont.

Steuer wird über Ticket eingezogen

Für Feriengäste soll die Steuer direkt beim Ticketkauf fällig werden. Fluggesellschaften und Reisebüros würden das Geld einziehen. Wer sein Ticket bereits vor Inkrafttreten der neuen Regelung gekauft hat, müsste nichts nachzahlen.

Pikant: Der Gesetzesentwurf würde dem Finanzministerium grundsätzlich erlauben, die Abgabe auf bis zu 5000 Baht – also rund 125 Franken – festzulegen. Noch ist aber nichts in Stein gemeisselt. Wird das Gesetz verabschiedet, soll es erst 180 Tage nach der offiziellen Veröffentlichung in Kraft treten.

Thailand versucht immer wieder, mit den Millionen von Touristen pro Jahr Geld zu machen. Und immer ist es ein grosses Hin und Her. Wie zuletzt bei der umstrittenen Einreisegebühr von 300 Baht (7.50 Franken). Sie soll Ende 2026 eingeführt werden.

Seit 2020 wird darüber diskutiert. 2023 wurde sie schliesslich angekündigt. Doch die Thais hatten das Projekt dann plötzlich auf Eis gelegt. Zu gross wurde der Druck der Reisebranche. Die Angst vor einem Shitstorm in den sozialen Medien und negativer Presse im Ausland war gross. Das dürfte auch bei der neuen Ausreisesteuer ähnlich sein.