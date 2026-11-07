Ein Swiss-Flug von Belgrad nach Zürich ist trotz Störungsanzeige am Bremssystem sicher in Kloten gelandet. Die 134 Passagiere mussten vorsorglich die Schutzhaltung einnehmen, die Feuerwehr begleitete die Maschine zum Standplatz.

Darum gehts Auf dem Swiss-Flug LX1417 von Belgrad nach Zürich gab es Bremsalarm

Kurz vor Kloten rief die Crew «Brace for Impact», es kam Panik auf

Maschine landete sicher, Swiss klärt auf

Ein Blick-Leser (23) befand sich gerade auf dem Heimweg aus den Ferien in Belgrad, als er auf dem Rückflug in die Schweiz eine brenzlige Situation an Bord eines Swiss-Flugzeugs erlebte. «Circa 30 Minuten vor der Landung teilte uns der Pilot per Durchsage mit, dass eine von vier Bremsen ausgefallen ist und wir uns auf eine schwierige Landung in Zürich vorbereiten sollen.»

«Brace for Impact»-Ruf hallt durch den Flieger

Aufgrund der möglichen Probleme bei der Landung habe die Crew erneut die Sicherheitsinstruktionen verlesen. Zu diesem Zeitpunkt sei die Stimmung an Bord noch recht gefasst gewesen, beschreibt der 23-Jährige.

Kurz vor dem Aufsetzen in Kloten sei es jedoch nochmals hektisch geworden. «Die Crew schrie plötzlich: ‹Brace for Impact›.»

Panik an Bord

In der Luftfahrt ist «Brace for Impact» der Befehl des Kapitäns oder der Kabinenbesatzung an die Passagiere, sich bei einer bevorstehenden Notlandung oder einer gefährlichen Landung in die sogenannte Sicherheitsposition zu begeben.

«Da brach dann schon Panik aus», beschreibt der Schweizer die bangen Momente an Bord. Die Landung verlief dann jedoch problemlos. Schliesslich begleitete die Feuerwehr das Flugzeug bis an den Standplatz. «Den Passagieren wurde dann auch Unterstützung angeboten, falls das Ereignis zu aufwühlend war. Eine Person nahm dies auch in Anspruch.»

Swiss spricht von «reiner Vorsichtsmassnahme»

Auf Anfrage erklärt die Swiss, dass bei dem betreffenden Flug LX1417 eine Störungsanzeige des Bremssystems aufgetreten sei. Die Crew im Cockpit hat die Kabinenbesatzung anschliessend darüber informiert und sie angewiesen, auch die Passagiere in Kenntnis zu setzen. «Die Fluggäste wurden aufgefordert, vorsorglich die Schutzhaltung einzunehmen. Dies war eine reine Vorsichtsmassnahme, denn die Sicherheit von Mitarbeitenden und Fluggästen hat für Swiss jederzeit oberste Priorität», so Mediensprecherin Nicole Meier.

0:51 Der Grund ist eine Sicherheitsvorschrift: Weshalb Flugbegleiter beim Start auf ihren Händen sitzen

An Bord waren 134 Passagiere. Letztlich konnte die Cockpitcrew das Flugzeug ohne Probleme landen und zum Gate rollen. Die Passagiere hätten das Flugzeug «ganz normal» verlassen, gibt Meier weiter an. Die Besatzung habe vorbildlich gehandelt. «Unsere Fachleute untersuchen nun das Bremssystem des Flugzeugs», teilt Meier weiter mit.