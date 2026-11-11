Auf dem Weg von Japan nach Singapur entdeckte eine Flugbegleiterin bei einem Toilettengang plötzlich eine Kamera. Wie sich herausstellte, wurde diese von einem Fluggast dort angebracht. Der 52-Jährige muss sich nun vor einem Gericht in Singapur verantworten.

Darum gehts Ein Brite soll auf einem Flug eine Kamera in einem WC montiert haben

Eine Flugbegleiterin fand sie, in Singapur griff die Polizei zu

Es drohen harte Strafen

Wiebke Köhne Redaktorin Newsdesk

Grüsel-Alarm über den Wolken: Ein Passagier der Billig-Airline Scoot soll eine Kamera auf der Bordtoilette platziert haben. Als er am Flughafen von Changi in Singapur ankam, wartete bereits die Polizei auf ihn. Dem Angeklagten wird Voyeurismus sowie Behinderung der Justiz vorgeworfen.

Wie «Channel News Asia» berichtet, ereignete sich der Vorfall Anfang Oktober. Nachdem der 52-Jährige die Kamera installiert hatte, soll er per App die Aufnahmefunktion gestartet haben. Laut Angaben der örtlichen Polizei flog der Brite erst auf, als er die Kamera später wieder einsammeln wollte. Da diese bereits von einer aufmerksamen Flugbegleiterin entdeckt und entfernt wurde, erregte der Mann Aufsehen bei der Crew, als er die Kamera suchte. Im Anschluss soll er sowohl die App als auch die Aufnahmen sofort gelöscht haben.

Gefängnis, Busse oder Stockschläge

Dem Briten droht nun eine harte Strafe: Für Voyeurismus kann in Singapur eine Höchststrafe von zwei Jahren Gefängnis verhängt werden. Auch eine Geldstrafe oder Stockschläge sind möglich. Behinderung der Justiz kann zudem mit bis zu sieben Jahren Gefängnis bestraft werden. Das tatsächliche Strafmass hängt von der Entscheidung des zuständigen Gerichts ab. Dem Angeklagten wurde eine Kaution in der Höhe von umgerechnet fast 6500 Franken angeboten und die Vorverhandlung wurde bereits für den kommenden Dienstag angesetzt.

Auch auf Toiletten von Kreuzfahrtschiffen oder in Zügen wurden bereits unrechtmässig Kameras angebracht. Wie Fälle aus der Vergangenheit zeigen, wird meist hart durchgegriffen.

Kamera in Badezimmer von Kreuzfahrtschiff

Im Jahr 2024 schockierte ein extremer Fall von Voyeurismus Passagiere des US-Kreuzfahrtschiffs «Symphony of the Seas». Über Monate hinweg filmte ein Angestellter Kreuzfahrt-Gäste mit Kameras, die er unter den Lavabos von Kabinen-Badezimmern befestigt hatte. Dabei filmte er auch Minderjährige. Laut einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft des Südbezirks von Florida wurde er dafür zu 30 Jahren Bundesgefängnis verurteilt.

18 Jahre Gefängnis für Flugzeug-Grüsel

Ein damals 37-jähriger Flugbegleiter der American Airlines fiel schon länger durch verdächtiges Verhalten auf. Im Jahr 2024 konnte er dank der Hilfe eines 14-jährigen Mädchens, das mit dem FBI zusammenarbeitete, überführt werden. Der Flugbegleiter bot ihr während eines Fluges an, die Toilette in der First Class zu benutzen – dort platzierte er eine Kamera unter dem Sitz. Wie sich herausstellte, hatte der Mann bereits weitere Aufnahmen von Kindern gemacht. Seine Strafe betrug laut einer Mitteilung der US-Staatsanwaltschaft in Massachusetts 18,5 Jahre Haft und fünf Jahre Bewährung.