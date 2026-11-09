Kaum wieder abgehoben, bleiben die Flieger der Luxus-Airline Beond erneut am Boden. Die Fluggesellschaft stellt sämtliche Linienflüge ein – auch jene von Zürich auf die Malediven. Passagiere müssen nun mühsam umplanen.

Darum gehts Nur wenige Wochen nach dem Neustart streicht die Luxus-Airline Beond sämtliche Linienflüge ab Zürich

Die Fluggesellschaft führt die aktuellen Gegebenheiten im Nahen Osten als Ursache für die Ausfälle an

Charterflüge werden weiterhin durchgeführt

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Bei der Premium-Airline Beond geht es drunter und drüber! Erst Anfang Oktober nahm die Fluggesellschaft mit Sitz in der maledivischen Hauptstadt Malé ihre Flüge ab Zürich nach monatelanger Pause wieder auf. Nun ist schon wieder Schluss: Vom 30. Oktober bis zum 30. November hebt kein Beond-Flieger in Kloten ZH ab. Das gab die Airline kurzfristig Anfang November auf ihrer Website bekannt.

Nicht nur Zürich ist von der erneuten Zwangspause betroffen. Beond streicht für den gesamten November sämtliche Linienflüge. Damit fallen auch die Verbindungen ab München (D) und Mailand (I) sowie die Strecke zwischen Malé und Riad in Saudi-Arabien weg. Als Grund nennt die Airline die angespannte Sicherheitslage im Nahen Osten. «Die Entscheidung spiegelt die aktuellen Gegebenheiten in der Region wider», schreibt Beond.

Passagiere bangen um ihre Reise

Besonders bitter ist die kurzfristige Absage für Passagiere, die ihre Reise bereits gebucht haben. Sie müssen nun umplanen. Beond verspricht, die betroffenen Fluggäste direkt zu kontaktieren, und bietet ihnen vier Möglichkeiten an: Sie können auf ein anderes Reiseziel oder Reisedatum ausweichen, ein 18 Monate gültiges Reiseguthaben beziehen oder sich den vollen Ticketpreis zurückerstatten lassen.

Charterflüge führt die Airline weiterhin durch. Wie es mit den regulären Linienverbindungen nach November weitergeht, bleibt offen: Erst Mitte November will Beond über den Flugplan ab Dezember informieren.

Beond hatte die Verbindung ab Zürich erst vor wenigen Wochen wieder aufgenommen. Eigentlich sollen Reisende jeweils am Freitagabend via Abu Dhabi auf die Malediven fliegen. Doch der Neustart war nur von kurzer Dauer – und reiht sich in eine ganze Serie von Rückschlägen ein.

Bereits Ende April 2026 hatte Beond sämtliche Flüge ab ihren sechs europäischen Destinationen Zürich, London, Moskau, Mailand, München und Paris gestrichen. Damals machten der Airline die schwache Nachfrage und die stark gestiegenen Kerosinpreise zu schaffen. Letztere waren im Zusammenhang mit der Sperrung der Strasse von Hormus in die Höhe geschnellt. Der Flugbetrieb rechnete sich schlicht nicht mehr.

Ohnehin kämpft die Airline seit ihrem Start damit, ihr Konzept und das Geschäftsmodell in die Gewinnzone zu bringen. Beond setzt ausschliesslich auf Business-Class-Plätze und eine zahlungskräftige Kundschaft. Der Airbus A319 in der Beond-Flotte verfügt über gerade einmal 44 Liegesitze. Angepeilt hatte die Fluggesellschaft eine Auslastung von 75 Prozent. Doch auf den ersten Flügen sassen teilweise weniger als zehn Passagiere. Wegen der schwachen Nachfrage und finanzieller Schwierigkeiten musste das Management den Flugplan wiederholt zusammenstreichen.