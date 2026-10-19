Helvetic fliegt ab Bern neu zu griechischem Geheimtipp

Helvetic Airways erweitert kommenden Sommer das Angebot ab Bern-Belp: Neu im Programm ist Patras auf der griechischen Halbinsel Peloponnes. Die Direktflüge starten jeden Freitag. Ab Bern sind weitere Ferienklassiker auf dem neuen Sommerflugplan.

Darum gehts Helvetic Airways fliegt ab Juni 2027 neu von Bern nach Patras

Embraer E190-E2 fest in Bern stationiert, inklusive Personal und Wartung

Flüge in acht Ferienziele, darunter Kreta, Rhodos und Mallorca

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Die Schweizer Fluggesellschaft Helvetic Airways baut ihr Ferienangebot am Flughafen Bern-Belp aus. Im Sommer 2027 kommt ein neues Reiseziel dazu: Patras auf der griechischen Halbinsel Peloponnes. Das schreibt die Airline von Investor Martin Ebner (81) in einer Mitteilung. Die neue Verbindung nach Patras wird jeweils freitags angeboten. Angeflogen wird der Flughafen Araxos. Die Region lockt mit langen Sandstränden, historischen Sehenswürdigkeiten und viel Natur.

Ab dem 1. Juni 2027 haben Reisende ab Bern damit gleich mehrere Möglichkeiten, in den Balkanstaat zu reisen. Nach Heraklion auf Kreta geht es mittwochs und samstags, nach Kos jeweils montags und nach Rhodos sonntags. Auch der spanische Ferienklassiker Mallorca bleibt im Angebot. Die Baleareninsel wird donnerstags und sonntags bedient. Wer lieber nach Zypern reist, kann samstags direkt nach Larnaca fliegen. Die tunesische Ferieninsel Djerba steht jeweils freitags auf dem Programm.

Maschine fix in Bern stationiert

Damit setzt die Airline weiterhin auf Direktflüge ab dem kleinen Berner Flughafen. Für die kommende Sommerferien-Saison stationiert Helvetic erneut eine Embraer E190-E2 am Flughafen Bern-Belp. Auch Piloten, Kabinenpersonal und ein eigenes Wartungsteam sind vor Ort. Gerade für Reisende aus dem Mittelland und dem Berner Oberland entfällt so die zuweilen nervige Anreise zu den grösseren Flughäfen Zürich oder Basel. Die Flüge für die nächsten Sommerferien sollen in Kürze auf der Helvetic-Website verfügbar sein – Vorfreude ist bekanntlich die grösste Freude.

Ab nächster Woche stationiert Helvetic aber erst einmal eine Embraer in Altenrhein SG am Bodensee. Sie übernimmt die Flüge von People's Airline zwischen Altenrhein und Wien. Der Grund: Die einzige Maschine von People's muss in Düsseldorf (D) gewartet werden. Die Embraer 170 mit Baujahr 2006 fällt deshalb länger aus. Damit der Flugbetrieb nicht unterbrochen wird, musste dringend ein Ersatz her. Wegen der kurzen Startbahn am Bodensee bleiben aber einige Sitze im grösseren Ersatzflieger von Helvetic leer.