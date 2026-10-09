Ebner-Airline Helvetic hilft auf Schweizer Mini-Flughafen aus

Helvetic Airways übernimmt ab 27. Oktober die Flüge von People's Airline zwischen Altenrhein und Wien. Grund: Die einzige Maschine von People's muss gewartet werden. Wegen der kurzen Startbahn am Bodensee bleiben aber Sitze im grösseren Ersatzflieger leer.

Darum gehts People's Airline stoppt Flieger für Wartung, Helvetic springt ab 27. Oktober ein

Grösseres Ersatzflugzeug Embraer 190 kann wegen Startbahn nicht voll ausgelastet werden

Helvetic übernimmt bis März 2027, nur 104 Sitze pro Flug buchbar

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

People's Airline hat ein Problem. Die Regionalfluglinie fliegt von Altenrhein SG am Bodensee aus täglich nach Wien und zurück. Jetzt muss aber die einzige Maschine, eine Embraer 170 mit Baujahr 2006, in den grossen Service. Und fällt deshalb länger aus. Damit der Flugbetrieb nicht unterbrochen wird, musste dringend ein Ersatz her. Die Airline besitzt aber keinen eigenen Ersatzflieger. Deshalb springt jetzt Schweizer Helvetic Airways ein.

Ab dem 27. Oktober übernimmt die Airline von Financier Martin Ebner (81) die Verbindung zwischen der Ostschweiz und der österreichischen Hauptstadt. Dafür stationiert die Fluggesellschaft eigens eine Embraer 190 in Altenrhein. Auch die Besatzungen stellt Helvetic.

«Übernehmen bis Ende März von People's»

People's erklärt auf Blick-Anfrage, es handle sich um geplante Wartungsarbeiten an Fahrwerk und Struktur. Für den grossen Service wird der Flieger nach Düsseldorf (D) gebracht. Dort kümmert sich der Wartungsspezialist Nayak um die Maschine.

Wie lange People's auf den eigenen Jet verzichten muss, ist nicht abschliessend klar. People's CEO Thomas Krutzler sagt zu Blick, dass Helvetic «bis ca. Ende November» aushelfen werde. Helvetic-Sprecher Simon Benz dagegen sagt: «Helvetic Airways wird ab dem Flughafen St. Gallen Altenrhein den gesamten Winterflugplan von Ende Oktober bis Ende März von People's übernehmen.»

Ein paar Sitze bleiben leer

Spannend: Helvetic schickt zwar ein grösseres Flugzeug nach Altenrhein, kann dessen Kapazität aber nicht vollständig ausschöpfen. An Bord werden lediglich 104 Plätze verkauft. Der Grund liegt bei der kurzen Startbahn des Bodensee-Flughafens. Damit die Embraer 190 sicher abheben kann, gelten Gewichtsbeschränkungen. Einige Sitze müssen deshalb frei bleiben, wie das Aviatikportal Aviation Direct schreibt.

Für die Fluggäste soll sich trotzdem nichts ändern. People's versichert gegenüber Blick, dass der Wechsel keine Auswirkungen auf die Passagiere habe. Neuland ist Altenrhein für Helvetic nicht. Die Schweizer Gesellschaft führte dort bereits früher Flüge für People's und Sportvereine durch. Die Embraer 190 habe sich dabei bestens bewährt, erklärt Benz.