Du planst bereits deine Ferien 2027? Dann lohnt sich ein genauer Blick auf die Flugpreise. Ryanair-Chef Michael O’Leary rechnet europaweit mit Aufschlägen von bis zu 20 Prozent. Was hinter der Prognose steckt und wie du bei der Buchung dein Ferienbudget schonen kannst.

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Du hast das Ferienziel im Kopf, vielleicht schon ein Hotel ausgesucht – und dann kostet allein der Flug mehr als gedacht. Für 2027 warnen Airline-Chefs vor steigenden Ticketpreisen. Hauptgrund ist teurerer Treibstoff. Allerdings verdienen manche Fluggesellschaften trotz der zusätzlichen Kosten weiterhin kräftig.

Lufthansa und Ryanair: Höhere Flugpreise für 2027

Lufthansa-Chef Carsten Spohr erwartet wegen der höheren Treibstoffkosten im kommenden Jahr mindestens zehn Prozent höhere Ticketpreise, wie «Reisereporter» unter Berufung auf das Fachmagazin «fvw TravelTalk» berichtet.

Auch Ryanair-Chef Michael O’Leary stellt Reisende auf Mehrkosten ein: Laut der Nachrichtenagentur Reuters rechnet er für 2027 mit Preissteigerungen von 10 bis 20 Prozent bei europäischen Flugtickets. Das ist eine Prognose für den Markt und kein angekündigter pauschaler Aufschlag auf jede Buchung.

Condor knüpft höhere Ticketpreise für 2027 laut «Reisereporter» an ausbleibende staatliche Entlastungen. Garry Wilson, Chef von Easyjet Holidays, schliesst weitere treibstoffbedingte Preiserhöhungen ebenfalls nicht aus.

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Swiss und Edelweiss: Konzern macht mehr Gewinn

Für Schweizer Ferienreisende ist die Entwicklung bei Lufthansa besonders relevant: Zur Gruppe gehören auch Swiss und Edelweiss sowie unter anderem Austrian Airlines, Brussels Airlines und Eurowings. Daraus lässt sich allerdings kein konkreter Preisaufschlag für einzelne Flüge ab der Schweiz ableiten.

Wie die Lufthansa Group in ihrer Mitteilung zu den Quartalszahlen bekannt gab, steigerte sie ihren bereinigten operativen Gewinn im dritten Quartal 2026 um sechs Prozent auf 1,4 Milliarden Euro. Der Umsatz erreichte mit 12,2 Milliarden Euro einen Quartalsrekord. Gleichzeitig verursachten die gestiegenen Treibstoffpreise Mehrkosten von über einer halben Milliarde Euro.

Höhere Kosten bedeuten also nicht automatisch rote Zahlen. Wie viel davon bei dir als Passagier ankommt, hängt auch von Nachfrage und Wettbewerb ab.

Kerosinpreise: Warum Fliegen teurer wird

Der Krieg im Nahen Osten hat die Treibstoffversorgung unter Druck gesetzt. Der Luftfahrtverband IATA verweist auf knappe Raffineriekapazitäten und schwer anpassbare Lieferketten. Versorgungsstörungen können deshalb länger auf die Kerosinpreise durchschlagen.

Treibstoff ist ein wesentlicher Kostenblock der Airlines. Daneben müssen sie etwa Personal, Wartung und Flughafengebühren bezahlen. Der Ticketpreis ergibt sich aber nicht allein aus diesen Ausgaben: Auch die Auslastung und die Konkurrenz auf einer Strecke spielen mit.

Treibstoff absichern: Warum der Preisschub später kommt

Viele Fluggesellschaften sichern Treibstoffpreise im Voraus vertraglich ab. Dieses sogenannte Hedging dämpft Preisschwankungen, schützt aber nur für einen bestimmten Zeitraum und einen Teil des Bedarfs.

Laut Reuters hatte Ryanair 80 Prozent seines Treibstoffbedarfs bis März 2027 zu rund 67 US-Dollar pro Barrel abgesichert. Die Angabe gilt also nicht für das gesamte Kalenderjahr 2027. Wenn solche Absicherungen auslaufen, können höhere Marktpreise die Airlines stärker treffen.

Ferienbudget: Was 20 Prozent mehr bedeuten

Ein einfaches Rechenbeispiel: Kostet dein Flug bisher 500 Franken, wären es bei zehn Prozent Aufschlag 550 Franken, bei 20 Prozent 600 Franken. Für vier Personen kämen damit 200 bis 400 Franken hinzu. Das ist keine Vorhersage für deine Wunschverbindung in die nächsten Ferien. Es zeigt aber, weshalb sich ein genauer Preisvergleich gerade bei einer Familien- oder Gruppenreise lohnt.

Flugpreise vergleichen: Diese Portale helfen dir

Auf Google Flights, Skyscanner, Kayak, Swoodo oder Momondo kannst du Flugangebote und verschiedene Reisedaten online vergleichen. Prüfe deinen Wunschflug anschliessend auch direkt bei der Airline.

Vergleiche stets den Gesamtpreis inklusive Gepäck und gewünschter Extras. Wenn du zeitlich flexibel bist, prüfe mehrere Hin- und Rückflugtage. Auch ein anderer Abflughafen kann eine Option sein.rechne dafür Anreise und mögliche Übernachtung mit ein.

Ein Preisalarm hilft dir, deine Wunschverbindung im Blick zu behalten. Setze dir vorher ein Budget: Die Warnungen vor steigenden Preisen sind ein guter Anlass zum Vergleichen, sollten dich aber nicht zu einer überstürzten Buchung verleiten.