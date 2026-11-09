Auf dem Flughafen Miami musste eine Lufthansa-Boeing 747 am Freitag auf dem Weg zur Startbahn abrupt abbremsen, weil eine American-Airlines-Maschine in ihren Rollweg fuhr. Laut Tower hätte der Jet warten müssen.

Janine Enderli Redaktorin News

«Das war sehr nah an einem Unfall» und «wir mussten gerade voll abbremsen». Diese Sätze stammen von einem Lufthansa-Piloten, der am Freitag auf dem Flughafen Miami eine gefährliche Situation erlebte.

Die Boeing 747 musste auf dem Weg zur Startbahn eine Vollbremsung absolvieren. Dies, weil plötzlich ein anderer Jet vor dem Flugzeug auftauchte. Eine Maschine der American Airlines (Boeing 787-8) war als Flug AA1155 aus Philadelphia angekommen und geriet beim Rollen in den Weg des Lufthansa-Fluges.

Unmut des Piloten zu hören

Der Funkverkehr zwischen dem Flugverkehrsleiter und dem Lufthansa-Piloten verrät, dass die American-Airlines-Maschine eigentlich hätte warten müssen. «Sie sind vorher schon falsch abgebogen», so der Mann im Tower. Er entschuldigte sich für den Vorfall.

Im Funkverkehr ist der Unmut der Lufthansa-Crew deutlich zu hören. «Sie müssen einfach sicherstellen, dass solche Dinge nicht zu häufig vorkommen», so der Pilot.

Das sagt die Lufthansa

Marie Merscher, Mediensprecherin der Lufthansa, bestätigt den Vorfall auf Blick-Anfrage. «Wie aus dem Funkspruch hervorgeht, wurde die Cockpit-Besatzung von Lufthansa Flug LH 463 am 5. November in Miami beim Rollen zum Start zu einer Vollbremsung gezwungen. Ein anderes Flugzeug war in ihren Rollweg eingebogen», erklärt Merscher.

Nach dem Vorfall startete der Lufthansa-Flieger und landete am nächsten Morgen in Frankfurt. Zu dem Vorgang wurde ein entsprechender Report erstellt.