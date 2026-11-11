Lucia Sabrina Papa ist blind – und hat trotzdem bereits 200 Flugstunden absolviert. Die Italienerin beweist, dass der Traum vom Fliegen auch ohne Augenlicht möglich sein kann. Doch wie funktioniert das überhaupt?

Darum gehts Lucia Sabrina Papa ist von Geburt an blind und hat rund 200 Flugstunden in Italien absolviert

Sie fliegt mit einem Fluglehrer und nutzt Tastsinn, Flugbewegungen und laufende Absprachen

Seit 2016 unterstützt von Baroni Rotti und We-Fly Team, flog sie mehrere Flugzeugtypen selbst

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

Die Italienerin Lucia Sabrina Papa (56) hat sich einen aussergewöhnlichen Traum erfüllt: Obwohl sie von Geburt an blind ist, steuert sie Flugzeuge. Rund 200 Flugstunden hat sie bereits absolviert.

Am 10. November durfte sie zudem den Kontrollturm der Flugsicherung am Flughafen Rom-Fiumicino besuchen. Begleitet wurde sie von der italienischen Behindertenministerin Alessandra Locatelli (50), wie «Ansa» berichtet.

Wie funktioniert Fliegen ohne Augenlicht?

Ganz ohne Unterstützung geht es nicht. Papa fliegt gemeinsam mit einem Fluglehrer. Das Duo hat spezielle Methoden entwickelt, um die fehlenden visuellen Informationen auszugleichen: Ihr Tastsinn, das Gespür für die Flugbewegungen und die ständige Absprache mit dem Lehrer spielen dabei die Hauptrolle. So steuert sie die Maschine aktiv selbst.

Schon als Kind vom Fliegen fasziniert

Papa kam mit einer Netzhautdystrophie auf die Welt. Bei dieser Erbkrankheit sterben die Zellen der Netzhaut ab – bei ihr führte das zur vollständigen Erblindung. Aufgewachsen ist sie nahe einem Militärflugplatz in Galatina im Süden Italiens. Schon als Kind faszinierte sie der Lärm der Maschinen.

2016 packte sie ihren Traum an. Unterstützung erhielt sie von den Organisationen Baroni Rotti und We-Fly Team. Seither steuerte sie verschiedene Flugzeuge, darunter Modelle von Cessna und sogar eine Kunstflugmaschine vom Typ Extra EA-200. Auch einen Helikopter testete sie bereits. Ihr Favorit bleibt aber das Flugzeug.

Ihre Erlebnisse hat die Italienerin im autobiografischen Buch «Volando nell’invisibile» (Fliegen im Unsichtbaren) aufgeschrieben.