Nach gerade mal vier Flügen ist die Fluggesellschaft Global Airlines schon wieder Geschichte. Mit dem einen Airbus A380 gelang es Gründer James Asquith offenbar nicht, den Markt zu erobern.

Flugzeug bleibt nach vier Flügen für immer am Boden

Flugzeug bleibt nach vier Flügen für immer am Boden

Darum gehts James Asquith gründete 2021 die Global Airlines

Der gebürtige Engländer wollte mit gebrauchten Flugzeugen des Typs A380 die Branche erobern

Nach gerade mal vier Passagierflügen ist die Fluggesellschaft nun insolvent

Milena Kälin Redaktorin Wirtschaft

Das hat sich James Asquith (37) wohl anders vorgestellt: Der gebürtige Engländer wollte mit gebrauchten Flugzeugen des Typs A380 den Markt umkrempeln. Dafür rief er 2021 die Fluggesellschaft Global Airlines ins Leben. Doch nach gerade mal vier Passagierflügen ist schon wieder Schluss! Das berichten diverse Medien, darunter auch die «Bild».

Im Mai 2024 übernahm Asquith seinen ersten Airbus A380. Die Maschine war zuvor bei der China Southern Airlines im Einsatz und wurde dort aussortiert. Ein Jahr später flog die Maschine erstmals unter dem Namen Global Airlines. Es gab insgesamt vier Flüge: je einmal von Glasgow und Manchester nach New York und wieder zurück. Damals ahnte Asquith noch nicht, dass die Maschine wohl für immer am Boden bleibt.

Only-Fans-Mitgründer stieg wieder aus

Aktuell steht die Maschine in Tarbes in Frankreich und braucht umfassende Wartungsarbeiten. Eigentlich hatte der Chef noch für die Zeit vor Weihnachten neue Flüge angekündigt.

Doch daraus wird nichts: Seit Anfang November ist die Airline insolvent. Der High Court of Justice erliess den Liquidationsbeschluss gegen Global Airlines am 4. November. Anscheinend hat Asquith keine Geldgeber gefunden.

Dabei waren die Pläne einst vielversprechend: Only-Fans-Mitgründer Tim Stokely (43) war zwischenzeitlich gar im Verwaltungsrat der Fluggesellschaft. Doch laut Medienberichten stieg er bereits im Frühjahr 2026 wieder aus der Firma aus.

Air Baltic braucht Geld

Wie hart das Luftfahrtgeschäft derzeit ist, zeigt sich nicht nur bei Newcomern wie Global Airlines. Auch Baltic Airlines kämpft zurzeit mit finanziellen Turbulenzen. Chef Erno Hildén (55) rief im Sommer auf der Businessplattform Linkedin zur «Stärkung der Kapitalstruktur» auf. Die Fluggesellschaft gibt es bereits seit 1995.

Auch die Lufthansa arbeitet mit Air Baltic zusammen. Die lettische Fluggesellschaft stellt Flugzeuge, Crews und Wartung zur Verfügung, um im Auftrag der Lufthansa Flüge durchzuführen – unter anderem solche der Swiss.

Zumindest bisher: Die Swiss plant, die Zusammenarbeit Ende März 2027 zu beenden, wie Recherchen von Blick zeigen. «Die Zusammenarbeit mit Air Baltic endet mit Abschluss des Winterflugplans 2026/27», bestätigt die Swiss. Diese betont, dass der Entscheid nicht mit den finanziellen Problemen bei Air Baltic zusammenhänge.