Einmal um die halbe Welt – und das ohne Zwischenlandung! Die australische Fluggesellschaft Qantas hat mit einem Airbus einen spektakulären Weltrekord aufgestellt. 23'155 Kilometer legte die Maschine zurück. Und war dabei mehr als 24 Stunden in der Luft.

Darum gehts Airbus A350-1000ULR fliegt nonstop von Melbourne nach Toulouse in 24 Stunden und 24 Mintuen

Zusätzlicher Tank mit 20'900 Litern Kerosin ermöglicht Reichweite von 1850 km mehr

Qantas plant längsten Nonstop-Flug: Sydney-London über 17'000 km ab Oktober 2027

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Von Melbourne in Australien bis nach Toulouse in Frankreich. Ohne Tankstopp, ohne Pause! Diesen historischen Flug hat ein Airbus A350-1000ULR absolviert. 24 Stunden und 24 Minuten dauerte die Reise. Jetzt ist der Rekord offiziell im Guinnessbuch eingetragen. Die Maschine überquerte den Pazifik, Nordamerika und den Atlantik. Die 13 Personen an Bord – Piloten und Ingenieure – erlebten dabei zwei Sonnenaufgänge und zwei Sonnenuntergänge.

Möglich macht diesen Rekordflug eine speziell für Qantas entwickelte Version des Airbus A350-1000ULR. Das Kürzel ULR steht für «Ultra Long Range». Herzstück ist ein zusätzlicher Tank für bis zu 20'900 Litern Kerosin. Er erhöht die Reichweite um rund 1850 Kilometer. Auch Fahrwerk, Tragflächenstruktur und Triebwerke wurden für die extrem langen Flüge angepasst.

Mehr Platz in der Kabine

Der Rekordflug ist Teil des Qantas-Projekts «Sunrise», mit dem die Australier die Ultra-Langstrecke revolutionieren wollen. Die Passagiere einfach 18 oder 20 Stunden in einen Flieger quetschen will Qantas nicht. Die A350 erhalten deshalb nur 238 Sitze – deutlich weniger, als bei diesem Flugzeugtyp möglich wäre. Dafür gibt es mehr Platz und sogar eine spezielle «Wellbeing Zone», in der sich Passagiere während eines Marathonflugs bewegen und dehnen können. Beleuchtung, Mahlzeiten und Kabinenrhythmus sollen ebenfalls auf die extrem lange Reise abgestimmt werden.

Qantas hat zwölf solche Spezial-Airbusse bestellt. Und treibt damit ihr Extrem-Langstreckenprogramm «Sunrise» weiter voran. Den Anfang macht bereits im Oktober 2027 Jahr die Verbindung Sydney–London über 17'000 Kilometer. Auch sie soll ohne Tank- oder Zwischenstopp auskommen und rund 20 Stunden dauern – und ist damit der längste Nonstop-Flug der Welt.

Bald von Sydney nach New York

Heute müssen Passagiere auf der sogenannten «Känguru-Route» noch in Singapur umsteigen. Dadurch dauert die Reise rund 24 bis 25 Stunden. Qantas löst mit dem Flug von Sydney nach London die bisherige Rekordhalterin Singapore Airlines ab. Deren Verbindung von Singapur nach New York misst rund 15'350 Kilometer.

Doch Qantas hat noch mehr vor: Die australische Airline gibt kräftig Schub – und jagt einen Rekord nach dem anderen. Der neuste Coup: ein Direktflug über 16'000 Kilometer von Sydney nach New York, und zwar ohne einen einzigen Zwischenstopp! 18 Stunden sind die Passagiere in der Luft. Heute landen die Maschinen auf dem Weg nach New York zum Auftanken noch kurz in Auckland (Neuseeland). Sie brauchen für den Flug deshalb rund 21 Stunden.