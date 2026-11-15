Kollision zweier Flugzeuge in Miami, Bombenalarm in Dallas

Die Schwierigkeiten an den US-Flughäfen reissen nicht ab, nachdem am Freitag der gesamte Flugverkehr zum Erliegen gekommen war. Am Samstag kam es in Miami zu einer Kollision zwischen zwei Boeing-Maschinen, und der Flughafen von Dallas wurde kurzzeitig geschlossen.

Yannick Weber Newsdesk

Am Samstagabend ereigneten sich im Süden der USA gleich zwei Zwischenfälle kurz nacheinander, nur einen Tag nach der grossen Panne, die im ganzen Land während mehrerer Stunden sämtliche Starts blockiert hatte. Auf dem internationalen Flughafen von Miami kollidierten zwei Boeing-Maschinen auf den Rollwegen. Es handelte sich um eine Boeing 767 von UPS und eine Boeing 737 der Fluggesellschaft Copa Airlines, die gerade aus Panama gelandet war.

Die Kollision ereignete sich bei sehr geringer Geschwindigkeit und verlief glimpflich, zumindest für die Menschen. Aufnahmen des Funkgesprächs eines der beteiligten Piloten mit dem Kontrollturm kursieren bereits im Internet: «Ja, wir sind zu weit gefahren und er hat uns mit dem Flügel gestreift», ist zu hören. Ein Flughafenverantwortlicher bestätigte gegenüber CBS News, dass es um 21.15 Uhr zu einer Kollision zwischen dem UPS-Flugzeug, das nach Bogotá in Kolumbien starten sollte, und der Maschine von Copa Airlines gekommen sei. «Es gibt keine Verletzten», erklärte er. Der Vorfall hatte keine Auswirkungen auf den Flugverkehr.

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Weniger spektakulär als in Miami, aber mit grösseren Auswirkungen: Gleichzeitig führte ein Bombenalarm zur Schliessung des Flughafens Love Field in Dallas. Flüge, die dort hätten landen sollen, wurden aufgefordert, weiterzufliegen, oder auf andere Flughäfen der Region umgeleitet. Um 21 Uhr konnte der Flughafen nach einer halben Stunde Schliessung wieder öffnen, wie «The Dallas Morning News» berichtete.

Obwohl die drei Ereignisse – die Panne vom Freitag, die Kollision und der Bombenalarm – nicht zusammenhängen, genügte das, um Luftfahrtfans im Internet in Aufregung zu versetzen. «Flughafenchaos in den USA», schrieb ein Nutzer auf X. «Das ist wirklich nicht das, was wir nach der Panne von gestern gebraucht haben», schrieb ein anderer.