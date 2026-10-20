Nur fünf Tage im Job, dann der nächste Patzer: Katie Zacharias Abschiedsfoto aus dem Oval Office zeigt Trumps umstrittenes Golfplatz-Projekt in Washington – auf einer zweiten Version fehlt die Karte plötzlich.

Darum gehts Katie Zacharia musste nach fünf Tagen wegen missglücktem Debüt und geschöntem Lebenslauf gehen

Ein Foto zeigte eine Karte zum Golfplatz im East Potomac Park, später war sie wegretuschiert

Mehr als 400 Bäume wurden gefällt – die gerichtliche Anhörung zum 18-Loch-Platz ist Montag angesetzt

Daniel Macher Redaktor News

Historisch dürfte die Amtszeit der geschassten Sprecherin des Weissen Hauses, Katie Zacharia, kaum werden – zumindest nicht im positiven Sinn. Mit einem vergeigten Debüt als Pressesprecherin von Präsident Donald Trump (80) und einem, wie vergangene Woche bekannt wurde, geschönten Lebenslauf musste die ehemalige Moderatorin bereits nach fünf Tagen wieder gehen.

Als ob das nicht genug an Peinlichkeiten wäre, vermasselte sie kurz nach ihrem Rauswurf auch noch ihren Abschied. Mehrere US-Medien berichteten am Montag über ein Foto, das sie gemeinsam mit Trump im Oval Office zeigt. Auf dem Bild: eine Karte auf dem Präsidentenschreibtisch, die den East Potomac Park in Washington zeigen soll. Den dortigen historischen Golfplatz plant Trump umfassend umbauen zu lassen – ein Vorhaben, das seit Monaten für Streit sorgt. Auf einer weiteren Version des Fotos war die Karte plötzlich wegretuschiert.

Warum die Aufregung?

Der Grund für den Knatsch: Für den Umbau mussten bereits mehr als 400 Bäume weichen. Eine Bundesrichterin stoppte das Vorgehen daraufhin. Vonseiten der Regierung hiess es, es gebe noch gar keine konkreten Pläne für den Golfplatz. Warum also die Aufregung?

Die Initiative «Save East Po» traut dem Ganzen jedoch nicht und spottete angesichts des Fotos: «Nichts sagt so sehr ‹Wir haben keinen Plan› wie ein Foto mit einer wie ein Plan aussehenden Karte auf dem Schreibtisch des Präsidenten, gefolgt von einem zweiten Foto, auf dem genau diese Karte digital entfernt wurde.»

Trump ging daraufhin in die Offensive. Auf seiner Plattform Truth Social veröffentlichte der Republikaner nicht nur die viel diskutierte Karte, sondern auch mehrere Bilder, die den desolaten Zustand des Platzes zeigen sollen: Müll, umgestürzte Bäume und demolierte Zäune. Dazu lieferte Trump gleich den passenden Kommentar. «Hier sind Bilder von der Müllinsel, die sich die Richterin ansehen soll», schrieb er.

Zacharia spricht von «sehr süssem Foto»

Ein gutes Bild gibt die Grünfläche tatsächlich nicht ab, das muss man dem Präsidenten zugestehen. Nur ist auf dem Umbauplan auch deutlich zu erkennen, dass die Wege rund um die Anlage nicht eingezeichnet sind. Sie werden häufig von Velofahrern und Fischern genutzt. Ob sie nach dem Umbau weiterhin öffentlich zugänglich sein werden, bleibt damit eine offene Frage.

Für kommenden Montag ist die gerichtliche Anhörung zum geplanten 18-Loch-Platz angesetzt. Wie sie ausgeht, ist ungewiss. Klar ist nur: Katie Zacharia ist sich keiner Schuld bewusst. Aus einem «sehr süssen Foto» sei etwas Kontroverses gemacht worden, erklärte die ehemalige Sprecherin. Ob nun die 24-jährige Vizesprecherin Beni Rae Harmony den Posten als Sprecherin übernehmen wird, bleibt abzuwarten. Auch sie sorgte mit einem umstrittenen Foto bereits für Aufsehen.