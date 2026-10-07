Beni Rae Harmony gehört neu zum Kommunikationsteam von US-Präsident Donald Trump: Die 24-jährige MAGA-Aktivistin wurde am Montag zur stellvertretenden Pressesprecherin des Weissen Hauses ernannt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Beni Rae Harmony (24) wird Trumps Vize-Pressesprecherin

Ein Foto mit Gewehr und Anti-Biden-Shirt sorgt für Kritik

Zuvor arbeitete sie für Republikaner und konservative Medien

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

MAGA-Aktivistin Beni Rae Harmony (24) gehört neu zum Kommunikationsteam von US-Präsident Donald Trump (80). Am Montag wurde sie zur stellvertretenden Pressesprecherin des Weissen Hauses ernannt.

Für Schlagzeilen sorgt ihre Vergangenheit: 2021 posierte Harmony mit einem Gewehr und mit einem T-Shirt mit der Aufschrift «Fuck Joe Biden». Das Weisse Haus verteidigt die Personalie und bezeichnet Harmony als eine «vertrauenswürdige Stimme» der Trump-Bewegung.

Wer ist die junge Amerikanerin?

Beni Rae Harmony bewegte sich schon früh im konservativen politischen Umfeld. Ihre Karriere führte sie zunächst zu Turning Point USA, der von Charlie Kirk (†31) gegründeten Organisation. Kirk wurde für sie zu einer wichtigen Bezugsperson – sie bezeichnete ihn später als ihren «Mentor und ersten Chef».

Parallel sammelte Harmony weitere Erfahrungen in der republikanischen Politik. Sie arbeitete im Umfeld der Abgeordneten Paul Gosar (76) und Matt Gaetz (44). 2022 war sie zudem für American Global Strategies, die Beratungsfirma des ehemaligen Trump-Sicherheitsberaters Robert O’Brien (60), tätig.

Der Wechsel in den Journalismus

2024 wechselte Harmony in den Medienbereich und landete beim Lokalsender WICS-ABC20 in Illinois. Dort arbeitete sie als Moderatorin. Nach einem emotionalen Nachruf auf Kirk im Jahr 2025 kam es zum Konflikt mit dem Sender. Harmony gab in der Folge ihre Stelle auf.

Kurz darauf fing sie bei dem regierungsnahen Sender Real America's Voice an. Dort war sie als Korrespondentin in Washington tätig und berichtete über das Weisse Haus. Sie begleitete Trump auf seinen Reisen. Zuletzt waren beide in Irland. Dabei kam Harmony direkt mit dem Präsidenten in Kontakt.

Auf der Plattform X verkündet Harmony nun ihren neuesten Jobwechsel: «Ich freue mich sehr, bekanntgeben zu dürfen, dass ich der Trump-Administration als stellvertretende Pressesprecherin des Weissen Hauses beitrete. Ich freue mich auf dieses neue Kapitel – dem Dienst am amerikanischen Volk und darauf, den amerikanischen Traum weiterhin zu verteidigen.»