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Trump stupid things
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Trump macht sich lustig:«Könnte die dümmsten Dinge sagen»

Kuriose Trump-Aussage
«Ich könnte euch die dümmsten Dinge sagen»

Donald Trump behauptete in Tennessee, seine Fans würden ihm für «die dümmsten Dinge» applaudieren – und bekam prompt Applaus. Zugleich rief er zur Unterstützung republikanischer Kandidaten auf.
Publiziert: vor 2 Minuten
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US-Präsident Donald Trump kennt seine Fans offenbar ganz genau.
Foto: Dukas

Darum gehts

  • Trump sagte in Tennessee, Fans klatschten selbst bei Unsinn.
  • Die Maga-Basis applaudierte; Trump sprach von Liebe.
  • «Politico»: 62 Prozent wollen Nähe zu ihm, 26 Prozent Distanz.
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Marian NadlerRedaktor News

Dass es bei Auftritten von US-Präsident Donald Trump (80) mitunter kurios zugeht, ist kein Geheimnis. Wie kurios, zeigt eine Szene vom Samstag eindrücklich.

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Trump sagte bei einem Wahlkampfauftritt vor den Zwischenwahlen im November auf einer Bühne im US-Bundesstaat Tennessee, er könne «die dümmsten Dinge sagen» und seine Fans würden trotzdem klatschen.

«Ich liebe euch so sehr»

Die Maga-Basis verstand diese Aussage nicht etwa als Beleidigung, sondern quittierte das Ganze mit Applaus. Konkret sagte der Republikaner, er spüre die Liebe seiner Anhänger. «Ich könnte die dümmsten Sachen sagen, und ihr würdet klatschen. Oh, ich liebe euch so sehr – das ist wahr.»

Trump fuhr fort: «Aber wir sagen nicht die dümmsten Dinge; wir sagen Dinge, die vernünftig sind.» Seine Partei setze auf «gesunden Menschenverstand».

Weiter forderte Trump die Wähler auf, bei Wahlen in den Bundesstaaten so zu tun, als würde er selbst auf dem Stimmzettel stehen. Laut einer aktuellen Umfrage von «Politico» glauben allerdings 26 Prozent der Trump-Wähler von 2024, dass republikanische Kandidaten in ihrem Wahlbezirk bessere Chancen auf einen Sieg bei den Zwischenwahlen hätten, wenn sie sich vom Präsidenten distanzierten. Umgekehrt sind 62 Prozent der Maga-Anhänger davon überzeugt, dass republikanische Kandidaten in ihrem Wahlbezirk bessere Chancen hätten, wenn sie sich mit Trump verbündeten.

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