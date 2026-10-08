Trump verkündet – kein Angriff auf Iran vor Midterms

US-Präsident Donald Trump spricht von «konstruktiven Gesprächen» mit Teheran. Vor den Midterms soll es keinen Angriff auf den Iran geben, verkündet Trump weiter.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Deuten die Zeichen nun auf einen baldigen Frieden im Iran-Konflikt hin? Am Donnerstagabend Schweizer Zeit meldet sich US-Präsident Donald Trump (80) auf seiner Plattform Truth Social mit einer Nachricht zu Verhandlungen mit dem Iran. «Wir führen konstruktive Gespräche mit der Islamischen Republik Iran», schrieb Trump.

Der US-Präsident verkündete dabei: «Wir werden den Iran zu keinem Zeitpunkt vor den Zwischenwahlen, die am 3. November in den Vereinigten Staaten stattfinden, angreifen.» Trump führte aus: «Der Iran befindet sich sowohl wirtschaftlich als auch militärisch in einer sehr schlechten Lage.»

Trump zeigt sich zuversichtlich zu Iran-Blockade in Hormus

Auch zur Blockade der Strasse in Hormus für den Iran äusserte sich Trump und zeigte sich selbstbewusst: «Die Blockade bleibt weiterhin in vollem Umfang in Kraft – wobei Öl in Rekordmengen durch die Strasse von Hormus fliesst (22 Millionen Barrel allein letzte Nacht, wobei kein einziges Barrel aus dem Iran stammt oder dorthin geht!)».

Zum Ende schloss Trump seine Nachricht mit seinem üblichen Versprechen: «Der Iran wird keine Atomwaffe besitzen!»

Trump geht von Kriegsende rund um Midterms aus

Während Wahlkampfveranstaltungen für die Republikaner in dieser Woche zeigte sich Trump bereits zuversichtlich, dass das Ende des Iran-Krieges in den Tagen vor oder nach der Wahl eintreten werde. Gleichzeitig deutete er jedoch an, dass er weiterhin offen für die Wiederaufnahme umfassender Militäroperationen gegen den Iran sei.

Zuletzt schienen die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran ins Stocken geraten zu sein. Trump hatte im vergangenen Monat einen Vorschlag aus Teheran zurückgewiesen, die Strasse von Hormus innert sieben Tagen wieder zu öffnen, sofern die USA bestimmte Bedingungen erfüllten.

Der iranische Aussenminister Abbas Araghtschi erklärte am Donnerstag jedoch, dass Teheran in den nächsten Tagen auf einen neuen US-Gegenvorschlag antworten wolle.