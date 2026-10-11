Donald Trump will nach «Golf von Amerika» und «Lake America» offenbar den nächsten geografischen Namen ändern: An einer Wahlkampfveranstaltung brachte er einen «Trump-Ozean» ins Spiel.

Darum gehts US-Präsident Trump erwägt, einen Ozean umzubenennen

Als Namen nannte er «Trump-Ozean» oder «Ozean der Amerikaner»

Den Golf von Mexiko und den Ontariosee hat Trump bereits offiziell umbenannt

Gabriel Knupfer Redaktor News

Donald Trump (80) liebt es, seinen Namen auf Gebäude zu klatschen. Doch in seiner zweiten Amtszeit als US-Präsident sind auch geografische Namen nicht vor ihm sicher.

«Wir haben den Golf, wir haben einen wunderschönen See», sagte Trump am Samstag auf einer Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat Tennessee laut einem Bericht der «New York Post». «Also brauchen wir einen Ozean», fuhr er fort. «Deshalb habe ich entweder an den Atlantik oder den Pazifik gedacht. Wir nennen ihn ‹Trump-Ozean› oder ‹Ozean der Amerikaner›, so etwas in der Art.»

«New America» und Trumpstrasse

Bisher wurden auf Trumps Anordnung der Golf von Mexiko in «Golf von Amerika» und der Ontariosee in «Lake America» umbenannt. Später brachte der US-Präsident die Umbenennung von New Mexico in «New America» und der Strasse von Hormus in «Trumpstrasse» ins Spiel. Beide Vorhaben hat er aber bislang nicht umgesetzt.

Wie gewohnt ist unklar, wie ernst es Trump meint. Oft beginnen seine Ideen als Witz und enden per Verordnung als Gesetz. «Golf von Amerika» und «Lake America» sind heute in den USA offiziell in Gebrauch. So stellten Google und Apple ihre Karten jeweils schnell auf die neuen Vorgaben aus dem Weissen Haus um.