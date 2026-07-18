Iran setzt Friedensabkommen mit den USA aus. Vize-Aussenminister Gharibabadi wirft den USA «aggressive Aktionen» vor. Zeitgleich fliegen US-Streitkräfte die siebte Nacht in Folge Angriffe auf iranische Ziele.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Iran setzt Friedensverpflichtungen aus, USA verstärken militärische Offensive seit Mittwoch

Iran wirft USA «aggressive Aktionen» und Vertragsbruch vor

Sieben Nächte in Folge US-Militärschläge im Iran bis Samstag

Mattia Jutzeler Redaktor News

In nur einem Monat wurden alle diplomatischen Bemühungen zu Nichte gemacht. Mitte Juni hatten sich die USA und der Iran noch auf ein vorläufiges Friedensabkommen geeinigt. Im Rahmen des Deals hat sich die Islamische Republik dazu bereiterklärt, mehrere Verpflichtungen umzusetzen.

So sollte etwa Handelsschiffen 60 Tage lang gebührenfrei die sichere Durchfahrt vom persischen Golf zum omanischen Meer und umgekehrt ermöglicht werden. Auch sollte die iranische Blockade der Strasse von Hormus, einer international enorm wichtigen Handelsroute, eingestellt werden.

Alle diese Verpflichtungen werden jetzt allerdings bis auf Weiteres ausgesetzt. Das kündigte der iranische Vize-Aussenminister Kazem Gharibabadi am Samstag an, wie mehrere iranische Nachrichtenagenturen berichten. Gharibabadi gab an, dass die Verhandlungen zwischen den beiden Nationen aktuell durch «aggressive Aktionen» der USA «untergraben werden». Auch wirft er den Vereinigten Staaten vor, ihre eigenen Friedensverpflichtungen «faktisch aufgegeben» zu haben.

US-Militäroffensive läuft

Die Situation in der Region spitzt sich aktuell wieder zu. US-Präsident Donald Trump kündigte am vergangenen Mittwoch eine weitere grossangelegte Militär-Offensive im Iran an. «Die Angriffe zielen darauf ab, die militärischen Fähigkeiten der iranischen Streitkräfte, mit denen diese die Handelsschifffahrt in der Strasse von Hormus angegriffen haben, weiter zu schwächen», meldete das Zentralkommando der US-Streitkräfte auf X.

Die iranischen Revolutionsgarden hatten zuvor, laut Berichten der US-Armee, Handelsschiffe in der Strasse von Hormus attackiert. Als Vergeltung flogen die Vereinigten Staaten ihrerseits Angriffe. In der Nacht auf Samstag wurden die siebte Nacht in Folge Militärschläge gegen den Iran ausgeführt.