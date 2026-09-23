Emilia Koprowska verschwand nach einem Techno-Festival in Darłowo. Ihr gesichertes iPhone könnte entscheidende Hinweise liefern, doch die Polizei scheitert an der Entsperrung. Falsche Codes erschweren die Ermittlungen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Emilia Koprowska (37) seit 30. August 2026 vermisst, Handy unzugänglich

Ehemann gab falsche Zugangscodes für ihr iPhone, Ermittlungen erschwert

Polizei untersucht Handy, Auto und sucht in Darłowo, Koszalin, Umgebung

Pauline Bouillon

Seit über drei Wochen fehlt von Emilia Koprowska (37) jede Spur. Die Polin verschwand am 30. August nach einem Techno-Festival im polnischen Darłowo. Jetzt hofft die Polizei auf ihr Handy – doch das Gerät macht Probleme.

Das iPhone der Vermissten wurde vor rund einer Woche in Darłowo gefunden und von der Polizei sichergestellt. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich auf dem Gerät wichtige Hinweise zum Verbleib der 37-Jährigen befinden könnten. Doch bislang gelingt der Zugriff nicht.

Falsche Codes vom Ehemann

Ihr Ehemann übergab der Polizei zwar mehrere Codes. Doch keiner passte. «Die angegebenen Codes waren leider nicht korrekt», bestätigt Hauptkommissarin Izabela Sreberska gegenüber «Fakt.pl».

Die Ermittlerin betont gleichzeitig, dass die Polizei sicher ist, dass das iPhone Emilia gehört. Der Zugriff sei jedoch aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen schwierig. «Wir sind sicher, dass das Telefon Emilia gehört. Allerdings handelt es sich um ein iPhone mit einem komplizierten Sicherheitssystem, das nicht so leicht zu knacken ist. Wir setzen jedoch alle Hebel in Bewegung, um Zugang zu erhalten», sagt Sreberska.

Damit bleibt das Handy vorerst verschlossen – und möglicherweise wichtige Informationen bleiben für die Ermittler unerreichbar.

Suche läuft weiter

Unterdessen läuft die Suche nach Emilia weiter. Die Polizei konzentriert ihre Ermittlungen auf Darłowo, Koszalin und weitere Orte, an denen die Frau zuletzt gesehen wurde.

Auch das Auto der Vermissten wird untersucht. Nach der Spurensicherung gab die Polizei das Auto dem Ehemann zurück. Sreberska erklärt: «Nachdem wir den Wagen untersucht und alle Spuren gesichert hatten, bestand für uns kein weiterer Bedarf. Der Ehemann hatte somit das Recht, das Fahrzeug abschleppen zu lassen.»

Letzter Kontakt auf Techno-Festival

Emilia wurde zuletzt auf einem Techno-Festival in Darłowo gesehen. Dort soll es zwischen ihr und ihrem Ehemann zu einem Streit gekommen sein. Nach Angaben ihres Mannes hatte er am selben Abend letztmals Kontakt mit seiner Frau.

Die Ermittler setzen nun grosse Hoffnungen auf das sichergestellte iPhone. Sollte es ihnen gelingen, das Gerät auszulesen, könnten sich daraus neue Hinweise auf Emilias letzte Kontakte, ihren Aufenthaltsort oder ihre letzten Bewegungen ergeben.

Dieser Artikel erschien zuerst auf fakt.pl. Das polnische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.