Seit fünf Jahren wird Alishia Bucher vermisst. Trotz umfangreichen Ermittlungen, öffentlicher Vermisstenmeldung und Personenbefragungen blieb die Suche nach Bucher seit 2021 erfolglos. Nun wird der Fall neu aufgerollt.

Am 22. April 2021 verschwand Alishia Bucher, damals 21 Jahre alt. Bucher wohnte in Adligenswil und wurde letztmals im Verlauf dieses Tages am Bahnhof Luzern gesehen.

Die vermisste Person litt zum Zeitpunkt ihres Verschwindens an einer Alkohol- und Drogensucht, schreibt die Kantonspolizei Luzern in einer Mitteilung. Alishia Bucher hatte sich einer Geschlechtsangleichung unterzogen und wurde «Luca» genannt.

DNA-Abgleich und Hausdurchsuchungen

In den vergangenen Jahren hat die Luzerner Polizei umfangreiche Ermittlungen und Abklärungen durchgeführt. «Dazu gehörten unter anderem eine öffentliche Vermisstmeldung, mehrere Suchaktionen, zahlreiche Personenbefragungen, Hausdurchsuchungen, ein internationaler DNA-Abgleich, eine internationale Ausschreibung sowie gezielte Abklärungen im In- und Ausland. Diese Massnahmen führten bislang zu keinem Erfolg», heisst es in der Mitteilung.

Die Strafuntersuchungsbehörden haben den Fall nun neu aufgerollt und zusätzliche Ermittlungen eingeleitet. Grund dafür sind neue Hinweise. «Nach heutigem Kenntnisstand kann auch ein Tötungsdelikt, bei welchem Alishia Bucher Opfer wurde, nicht ausgeschlossen werden», schreibt die Polizei.

Bevölkerung soll helfen

Die Luzerner Strafuntersuchungsbehörden setzen alles daran, diesen Vermisstenfall zu klären, und bitten die Bevölkerung um Mithilfe:

Wer kann Angaben über den Verbleib von Bucher Alishia (Luca) und deren persönlichen Sachen machen?

Wer kann Angaben im Zusammenhang mit der Vermisstensache Bucher Alishia (Luca) machen?

Wer konnte im April 2021 verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit Bucher Alishia (Luca) machen?

Für Hinweise, die zur Klärung des Falls oder zum Auffinden von Alishia (Luca) Bucher führen, wird eine Belohnung von 5000 Franken ausgesetzt.

Personenbeschrieb und persönliche Sachen

Beschrieben wird die vermisste Person als 163 Zentimeter gross, rund 50 Kilo schwer, schlank mit einem ungepflegten Erscheinungsbild. Die Kleidungsstücke werden wie folgt beschrieben: Schwarzes Cap, schwarz gefütterte Parka-Jacke, schwarze, schwere dicke Trainerhose und weisse Adidas-Schuhe.

Die Polizei beschreibt auch persönliche Sachen. Dazu gehören ein Mobiltelefon von Nokia, ein blau-gelbes Portemonnaie, eine Schweizer ID, Krankenkassenkarte, eine Bankkarte der Luzerner Kantonalbank und eine schwarze Tasche mit Kordel. Weiter zählt auch ein Kaba-Star-Schlüsse und eine weisse Swatch-Uhr aus Plastik dazu.

Hinweise nimmt die Luzerner Polizei unter Telefon 041 248 81 17 entgegen. Alle Meldungen werden vertraulich behandelt.