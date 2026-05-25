Dramatischer Vermisstenfall in Wien: Meir Furman (80) reiste versehentlich von Israel nach Österreich statt nach München. Seit vergangenen Freitag fehlt vom gedächtnislosen Senior jede Spur.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 80-jähriger Meir Furman seit Freitag in Wien vermisst

Furman leidet an Gedächtnisverlust, zuletzt in Ottakring gesichtet

Internationale Suchaktion läuft, Polizei bittet um Hinweise

Daniel Macher Redaktor News

Ein dramatischer Vermisstenfall beschäftigt derzeit die österreichischen Behörden und sorgt auch international für Aufsehen: Der 80-jährige Meir Furman wird seit mehreren Tagen vermisst, nachdem er nach einem folgenschweren Irrtum in Wien gestrandet und anschliessend verschwunden ist.

Wie mehrere österreichische Medien übereinstimmend berichten, wollte der israelisch-schweizerische Staatsbürger ursprünglich von Israel nach München reisen. Doch offenbar kam es bereits am Abflughafen zu einer folgenschweren Verwechslung: Der Senior stieg versehentlich in ein falsches Flugzeug und landete statt in Bayern am Flughafen Wien-Schwechat.

Gedächtnisverlust und Orientierungslosigkeit

Dort kam Furman am Freitag an – ohne Handy, ohne Bargeld und ohne Kreditkarte. Der 80-Jährige soll laut Polizeiangaben unter Gedächtnisverlust und Orientierungslosigkeit leiden. Wie genau er überhaupt an Bord der falschen Maschine gelangte, ist bislang unklar.

Nach seiner Ankunft verliess er den Flughafen selbständig. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Zuletzt wurde Meir Furman am Samstagabend im Wiener Bezirk Ottakring gesehen, konkret im Bereich der Liebhartsgasse 16. Wiener Gemeindebezirk. Danach verliert sich seine Spur endgültig.

Internationale Suchaktion läuft

Die Sorge um den Senior wächst seither von Tag zu Tag. Laut Polizei besteht die Möglichkeit, dass der Vermisste mehrere Nächte im Freien verbracht hat – ohne jegliche Mittel, um sich zu versorgen oder zu orientieren. Angehörige und Behörden zeigen sich entsprechend alarmiert.

Die Wiener Polizei hat gemeinsam mit internationalen Stellen eine Suchaktion eingeleitet. Auch die israelischen Behörden sowie das israelische Aussenministerium sind in den Fall eingebunden. In der Stadt wurden bereits Suchplakate aufgehängt, zudem bittet die Polizei die Bevölkerung dringend um Hinweise zum Aufenthaltsort des 80-Jährigen.