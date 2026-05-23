Deutsche (20) vermisst – zuletzt in Zürich gesehen

Eine 20-jährige Deutsche wird seit dem 15. März vermisst. Zuletzt hielt sie sich in einer Jugendherberge in Zürich auf.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Die deutsche Polizei sucht derzeit nach einer vermissten 20-jährigen Deutschen. Die junge Frau aus dem württembergischen Oberried wird seit dem 15. März vermisst. Sie hielt sich zuletzt in einer Jugendherberge in Zürich auf, heisst es in einer Medienmitteilung des deutschen Polizeipräsidiums Freiburg. Der letzte Kontakt bestand am 25. März. Es ist laut der Polizei anzunehmen, dass sie sich weiterhin in der Schweiz oder in Süddeutschland aufhält.

Hinwendungsorte seien bislang ohne positives Ergebnis überprüft worden. Die Polizei schliesst nicht aus, dass die Vermisste sich in einer hilflosen Lage befindet. Die Polizei beschreibt die Frau folgendermassen: 20 Jahre alt, mit schlanker Statur, einer Grösse von etwa 174 Zentimetern und dunkelblonden, lockigen Haaren.

Das Polizeipräsidium Freiburg sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zur Vermissten geben können. Unter der Nummer +49 761/882-2880, über den Polizeinotruf oder jede anderen Polizeidienststelle können Hinweise mitgeteilt werden.