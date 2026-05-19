Schwer krankes Baby taucht plötzlich in Ungarn wieder auf

Ein schwer krankes Baby, das in der Nacht auf Dienstag aus einer Duisburger Klinik verschwand, wurde in Ungarn gefunden. Polizei spürte es mit seiner Mutter auf. Wie es weitergeht, bleibt unklar.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Baby aus Klinik in Duisburg verschwunden, Polizei leitete Fahndung ein

Säugling in Ungarn mit seiner Mutter gefunden

Unklar, wie es mit Mutter und Kind weitergeht

Mattia Jutzeler Redaktor News

Mysteriöser Fall in Deutschland. In der Nacht auf Dienstag verschwand ein schwer krankes Baby aus einer Klinik in Duisburg. Die Polizei leitete eine öffentliche Fahndung nach dem Säugling ein.

Wie der Westdeutsche Rundfunk WDR jetzt berichtet, konnte das verschwundene Baby tatsächlich gefunden werden! Es befand sich mit seiner Mutter in Ungarn. Wie es mit Mutter und Kind nun weitergeht, ist aktuell unklar.

Säugling benötigte Antibiotika

Mutter und Säugling waren gegen 2 Uhr nachts aus Duisburg verschwunden, schreibt die Polizei weiter. Wegen des Gesundheitszustandes des Jungen ging die Polizei von Lebensgefahr aus. Es benötige weiterhin Antibiotika, wie «Focus» berichtet. Auch seien bei der Untersuchung des Babys Auffälligkeiten festgestellt worden.

Zunächst hatten Beamte auch mit Spürhunden die Umgebung nach Kind und Mutter abgesucht. Auch bei ihr zu Hause sei die Frau nicht aufzufinden gewesen. Die Polizei gab daraufhin eine Öffentlichkeitsfahndung nach der Mutter heraus. Für das Kind hatte zunächst keine vorgelegen.