Seit Anfang März wird der 27-jährige Andreas Portmann aus Wattwil vermisst. Am kommenden Mittwoch, 9. September, ist der Fall Teil der Fernsehsendung «Aktenzeichen XY… Ungelöst». Ziel ist es, Hinweise aus der Bevölkerung zu erhalten.

Janine Enderli Redaktorin News

Der junge Andreas Portmann (27) aus Wattwil SG ist spurlos verschwunden. Auch Blick berichtete damals. Sämtliche Massnahmen, so auch die Öffentlichkeitsfahndungen vom 24. März 2026 und vom 30. April 2026, führten bisher nicht zu neuen Erkenntnissen zum Verbleib des jungen Mannes.

Die Kantonspolizei St.Gallen wählt deshalb nun die Möglichkeit, den Fall in der Fernsehsendung «Aktenzeichen XY… Ungelöst» einem internationalen Publikum zu präsentieren. Mit der Verbreitung der Informationen und Fotos im europäischen Raum erhofft sich die Kantonspolizei, neue Erkenntnisse zu gewinnen. In der Sendung auftreten wird auch der Leiter der Ermittlungsdienste der Kriminalpolizei St.Gallen, Silvan Duft.

Die Sendung wird am Mittwoch, 9. September 2026, ab 20:15 Uhr, im ZDF ausgestrahlt. Wie bisher werden Hinweise unter Telefon 058 229 49 49 entgegengenommen.