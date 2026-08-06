Österreich bricht 27 Allzeit-Hitzerekorde

Österreich erlebt eine extreme Hitzewelle: Am Mittwoch wurden in Bad Deutsch-Altenburg 41,2 Grad gemessen – ein neuer Allzeitrekord. An 27 Messstellen fielen ebenfalls historische Höchstwerte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Österreich bricht zweimal Hitzerekord: 41,2 Grad in Bad Deutsch-Altenburg

Drei Tage in Folge über 40 Grad, 27 neue Messrekorde

100 Hektar Waldbrand in Niederösterreich, 36 Feuerwehren im Einsatz

Mattia Jutzeler Redaktor News

Braune Felder und Wiesen, tote Blätter im Wald und auf den Strassen und historisch tiefe Pegelstände in Seen und Flüssen. Die Schweiz leidet aktuell noch immer unter einer massiven Hitzewelle. Der Allzeit-Hitzerekord vom 11. August 2003, 41,5 Grad in Grono GR, wurde hierzulande jedoch noch nicht gebrochen.

Der Hitze-Hammer schlägt auch in unserem Nachbarland Österreich mit voller Wucht zu. Innerhalb von drei Tagen fiel der Allzeitrekord gleich zweimal. Am Dienstag wurden in Wien zum ersten Mal 41 Grad gemessen. Am Mittwoch wurde dieser Wert gleich von einer Messung aus Bad Deutsch-Altenburg in den Schatten gestellt. 41,2 Grad zeigte dort das Thermometer. Das berichtet unter anderem der österreichische Wetterdienst Tauernwetter.

Hitze-Serie über drei Tage

Am Mittwoch wurden ausserdem an 27 Messstellen in Österreich neue Allzeit-Standortrekorde aufgestellt, wie der «Kurier» schreibt. Zum ersten Mal überhaupt war es in unserem Nachbarland drei Tage in Folge über 40 Grad heiss.

Der österreichische Meteorologe David Kaufmann sprach gegenüber «Heute» von einem «absoluten Extremereignis». «Diese beispiellose Entwicklung hätte noch vor zwei Monaten sämtlichen statistischen Wahrscheinlichkeiten widersprochen. Heute schreibt sie traurige Klimageschichte.»

Die Hitze und damit verbundene Trockenheit führten in Niederösterreich am Mittwoch obendrein zu einem massiven Waldbrand. Es wurde die höchste Alarmstufe ausgerufen, 36 Feuerwehren eilten zum Einsatzort. Am Mittwochabend hatte sich die betroffene Fläche auf über 100 Hektar ausgebreitet.