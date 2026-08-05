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Video zeigt massiven Waldbrand in Österreich
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Riesige Rauchsäule:Video zeigt massiven Waldbrand in Österreich

Es gilt die höchste Alarmstufe
Massiver Waldbrand in Österreich ausgebrochen

Am Mittwoch läuft in Österreich ein Grosseinsatz mehrerer Feuerwehren aus den Bezirken Neunkirchen und Wiener Neustadt im Föhrenwald. Ein grosser Waldbrand ist ausgebrochen.
Publiziert: 18:27 Uhr
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Aktualisiert: vor 44 Minuten
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Im Föhrenwald in Österreich ist ein massiver Waldbrand ausgebrochen.
Foto: Keystone

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Massiver Waldbrand in Österreichs Föhrenwald nahe Neunkirchen am Mittwoch
  • 80 Hektar betroffen, 20 Hektar in Vollbrand, höchste Alarmstufe ausgerufen
  • Pyrocumulunimbus-Wolke entwickelt, könnte Wetter beeinflussen und neue Brände auslösen
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Marian NadlerRedaktor News

36 Feuerwehren eilten am Mittwoch zum Einsatzort: In Österreich ist ein massiver Waldbrand im Föhrenwald zwischen Neunkirchen und Wiener Neustadt ausgebrochen. Von weither war in der Region eine grosse Rauchwolke zu sehen. In den umliegenden Ortschaften heulten die Sirenen, berichteten die «Niederösterreichischen Nachrichten». Laut der Regionalzeitung brennen rund 80 Hektar Waldfläche, 20 davon sollen in Vollbrand stehen.

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Der Brand brach am Nachmittag aus. Es wurde die höchste Waldbrand-Alarmstufe ausgerufen, schrieb «OE24»

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Laut der österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) hat sich über dem Feuer eine Pyrocumulonimbus-Wolke gebildet. Solche Wolken können das lokale Wetter beeinflussen und sogar Blitze auslösen, was weitere Brände entstehen lassen kann. 

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