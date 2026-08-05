36 Feuerwehren eilten am Mittwoch zum Einsatzort: In Österreich ist ein massiver Waldbrand im Föhrenwald zwischen Neunkirchen und Wiener Neustadt ausgebrochen. Von weither war in der Region eine grosse Rauchwolke zu sehen. In den umliegenden Ortschaften heulten die Sirenen, berichteten die «Niederösterreichischen Nachrichten». Laut der Regionalzeitung brennen rund 80 Hektar Waldfläche, 20 davon sollen in Vollbrand stehen.
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Der Brand brach am Nachmittag aus. Es wurde die höchste Waldbrand-Alarmstufe ausgerufen, schrieb «OE24».
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Laut der österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) hat sich über dem Feuer eine Pyrocumulonimbus-Wolke gebildet. Solche Wolken können das lokale Wetter beeinflussen und sogar Blitze auslösen, was weitere Brände entstehen lassen kann.