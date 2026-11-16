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Erster bemannter Flug:Hier hebt das Elektro-Passagierflugzeug ab

CE-25A von Comac
Chinas Elektroflugzeug absolviert ersten bemannten Flug

Das chinesische elektrische Passagierflugzeug CE-25A von Comac absolvierte am Samstag seinen ersten bemannten Flug. Der 60-Kilometer-Test in Shandong dauerte 16 Minuten und verlief reibungslos.
Publiziert: 16:00 Uhr
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Am Samstag absolvierte das chinesische Elektro-Passagierflugzeug CE-25A seinen ersten bemannten Flug.
Foto: imago/Xinhua

Darum gehts

  • Comacs CE-25A flog am Samstag in Shandong erstmals bemannt, 60 Kilometer in gut 16 Minuten
  • Die CE-25A hat eine Kapazität für 19 Passagiere, fliegt 300 km/h und soll Kurzstrecken zwischen Städten bedienen
  • Nach einem autonomen Flug und 19 unbemannten Tests beantragte Comac die Musterzulassung bei der Luftfahrtbehörde
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Sandra MarschnerRedaktorin News-Desk

Ein historischer Moment für die chinesische Luftfahrt: Am Samstag absolvierte das elektrische Passagierflugzeug, die CE-25A vom Hersteller Commercial Aircraft Corporation of China (Comac), erfolgreich seinen ersten bemannten Flug, wie Staatsmedien berichten. Der Testflug fand in Binzhou in der Provinz Shandong statt und dauerte 16 Minuten und 38 Sekunden. Das Flugzeug legte eine Strecke von 60 Kilometern zurück und kehrte sicher zum Startpunkt zurück, berichtete der Sender CCTV News.

Zwei Piloten und ein Ingenieur führten die Maschine, die speziell für Kurzstreckenflüge zwischen Städten ausgelegt ist. Mit einer Kapazität für 19 Passagiere, einer Reisegeschwindigkeit von 300 km/h, einer maximalen Flughöhe von 2400 Metern und einer Reichweite von 400 Kilometern stellt die CE-25A eine bedeutende Innovation für die chinesische Luftfahrt dar. Das maximale Startgewicht des Flugzeugs beträgt 10 Tonnen.

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Musterzulassung bei Luftfahrtbehörde beantragt

Nach Angaben des Herstellers verlief der Flug «normal». Die Entwicklung der Maschine ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit mit dem Batteriehersteller Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), der Shanghai Jiao Tong Universität und weiteren Partnern. Bereits im Februar 2026 hatte die CE-25A einen autonomen Testflug absolviert und seither 19 unbemannte Flüge erfolgreich abgeschlossen.

Die Musterzulassung bei der chinesischen Luftfahrtbehörde (CAAC) ist beantragt, sodass der Weg für den kommerziellen Einsatz geebnet werden kann.

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