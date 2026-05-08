DE
FR
Abonnieren
Diese süsse Maus brachte das tödliche Virus aufs Schiff
0:59
Langschwanz-Zwergreisratte:Brachte süsse Maus das tödliche Virus aufs Schiff?

Ausbruch auf «MV Hondius»
Dritter Brite mit Hantavirus infiziert

Ein dritter Brite hat sich nach dem Verlassen des Kreuzfahrtschiffs «MV Hondius» auf St. Helena mit dem Hantavirus infiziert. Am Wochenende soll das Kreuzfahrtschiff auf den Kanaren anlegen.
Publiziert: vor 49 Minuten
Kommentieren
Nach dem Hantavirus-Ausbruch auf der «MV Hondius» wurde ein dritter infizierter Brite identifiziert.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Dritter Brite erkrankt nach Kreuzfahrt auf «MV Hondius» an Hantavirus
  • 40 Passagiere, darunter sieben Briten, verliessen das Boot in St. Helena
  • Schiff erreicht am Wochenende die Kanaren, Evakuierung ab Montag
RMS_Portrait_AUTOR_250.JPG
Marian NadlerRedaktor News

Ein dritter britischer Staatsangehöriger soll sich mit dem Hantavirus infiziert haben, nachdem er das Kreuzfahrtschiff «MV Hondius» in St. Helena verlassen hatte. Das berichtet «The Sun»

Ehemaliger Passagier erzählt vom Seuchen-Schiff
2:06
Passagier vom Seuchen-Schiff:«Vorsichtsmassnahmen kamen zu spät»

Laut den britischen Gesundheitsbehörden befindet sich der Mann aktuell auf der zu St. Helena gehörenden Insel Tristan da Cunha. Zuvor waren bereits zwei weitere Fälle bestätigt worden.

«MV Hondius» ist auf dem Weg auf die Kanaren

Eine Person befindet sich nach wie vor in stabilem Zustand in den Niederlanden, nachdem sie am Mittwoch von dem Schiff evakuiert wurde. Ein weiterer Patient befindet sich auf der Intensivstation, nachdem er noch im April nach Südafrika geflogen worden war. Zwei weitere zurückgekehrte Briten sind bereits wieder in ihrer Heimat und befinden sich in Selbstisolation.

Mehr zum Hantavirus
Basler infizierte sich in Finnland-Ferien mit Hantavirus
Mit Video
«Ich bin zusammengebrochen»
Basler infizierte sich in Finnland mit Hantavirus
Das musst du zum gefährlichen Erreger wissen
Mit Video
Hochvirulenter Erreger
Droht uns jetzt eine Hantavirus-Pandemie?
Wo sind die 30 verschwundenen Seuchenschiff-Passagiere hin?
Mit Video
Suche läuft auf Hochtouren
Passagiere verschwunden – niemand weiss, wo sie sind
Flugbegleiterin mit Hantavirus-Symptomen ins Spital eingeliefert
Mit Video
Kontakt zu toter Frau (†69)
Flugbegleiterin mit Hantavirus-Symptomen ins Spital eingeliefert
Dramatische Zustände auf dem Seuchenschiff
Mit Video
Selbst Arzt erkrankt
Dramatische Zustände auf dem Seuchenschiff
Schweizer mit Hantavirus infiziert
Mit Video
Er war auf Kreuzfahrtschiff
Schweizer mit Hantavirus infiziert

Unterdessen läuft die Suche nach den 40 Passagieren, die das Kreuzfahrtschiff in St. Helena vorzeitig verlassen haben, weiter auf Hochtouren. Sie kommen aus mehreren Ländern. Unter ihnen sollen laut «The Sun» insgesamt sieben Briten gewesen sein.

Die «MV Hondius» wird mit den verbliebenen Passagieren an Bord am Wochenende auf den Kanarischen Inseln anlegen. Am Montag soll eine Evakuierung beginnen.

Was sagst du dazu?
Meistgelesen
    Meistgelesen