Ein dritter Brite hat sich nach dem Verlassen des Kreuzfahrtschiffs «MV Hondius» auf St. Helena mit dem Hantavirus infiziert. Am Wochenende soll das Kreuzfahrtschiff auf den Kanaren anlegen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Dritter Brite erkrankt nach Kreuzfahrt auf «MV Hondius» an Hantavirus

40 Passagiere, darunter sieben Briten, verliessen das Boot in St. Helena

Schiff erreicht am Wochenende die Kanaren, Evakuierung ab Montag

Marian Nadler Redaktor News

Ein dritter britischer Staatsangehöriger soll sich mit dem Hantavirus infiziert haben, nachdem er das Kreuzfahrtschiff «MV Hondius» in St. Helena verlassen hatte. Das berichtet «The Sun».

2:06 Passagier vom Seuchen-Schiff: «Vorsichtsmassnahmen kamen zu spät»

Laut den britischen Gesundheitsbehörden befindet sich der Mann aktuell auf der zu St. Helena gehörenden Insel Tristan da Cunha. Zuvor waren bereits zwei weitere Fälle bestätigt worden.

«MV Hondius» ist auf dem Weg auf die Kanaren

Eine Person befindet sich nach wie vor in stabilem Zustand in den Niederlanden, nachdem sie am Mittwoch von dem Schiff evakuiert wurde. Ein weiterer Patient befindet sich auf der Intensivstation, nachdem er noch im April nach Südafrika geflogen worden war. Zwei weitere zurückgekehrte Briten sind bereits wieder in ihrer Heimat und befinden sich in Selbstisolation.

Unterdessen läuft die Suche nach den 40 Passagieren, die das Kreuzfahrtschiff in St. Helena vorzeitig verlassen haben, weiter auf Hochtouren. Sie kommen aus mehreren Ländern. Unter ihnen sollen laut «The Sun» insgesamt sieben Briten gewesen sein.

Die «MV Hondius» wird mit den verbliebenen Passagieren an Bord am Wochenende auf den Kanarischen Inseln anlegen. Am Montag soll eine Evakuierung beginnen.