In der Schweiz ist eine Person positiv auf das Hantavirus getestet worden. Er war zuvor auf dem betroffenen Schiff, das einen Ausbruch des Virus zu verzeichnen hatte.

Janine Enderli Redaktorin News

In der Schweiz wurde eine Mann positiv auf das Hantavirus getestet. Der Schweizer war zusammen mit seiner Ehefrau Ende April von einer Reise in Südamerika zurückgekehrt. Nachdem er Krankheitssymptome wahrgenommen hat, begab er sich nach telefonischer Absprache mit seiner Hausärztin zur Abklärung ins USZ, heisst es in einer Medienmitteilung des Bundesamtes für Gesundheit (BAG). Dort wurde er umgehend isoliert.

Ein Test, der im Referenzlabor des Universitätsspitals Genf (HUG) durchgeführt wurde, ergab ein positives Resultat auf ein Hantavirus. Es handelt sich dabei um das Andesvirus, ein Hantavirus, das in Südamerika vorkommt. Zuvor war der Mann auf der «MV Hondius» – dem Schiff, das derzeit im Atlantik feststeckt. Zunächst hiess es, der Luxusliner dürfte auf den Kanarischen Inseln anlegen – die Regionalverwaltung weigerte sich am Mittwoch jedoch, einer Anlegung zuzustimmen.

Aggressiver Andes-Stamm

Anders als für die europäischen Hantaviren, die durch Ausscheidungen von infizierten Nagetieren übertragen werden, wurden für die amerikanische Hantavariante selten auch Übertragungen von Mensch zu Mensch beobachtet. Allerdings erfolgen die Übertragungen nur bei engem Kontakt. Deshalb hält das BAG das Auftreten weiterer Fälle in der Schweiz für unwahrscheinlich. Das Risiko für die Bevölkerung in der Schweiz ist gering.

Die Ehefrau des Mannes weist bisher keine Symptome auf. Aktuell wird abgeklärt, ob der Person während der Krankheitsphase Kontakt mit anderen Personen hatte.

Das BAG steht in Kontakt mit weiteren Stellen.

Hanta ist in der Schweiz eine seltene Krankheit mit zwischen 0 und 6 gemeldeten Fällen pro Jahr in den letzten 10 Jahren, heisst es beim BAG. Bis Ende April wurden in der Schweiz 2026 keine Fälle gemeldet.