Hantavirus-Alarm auf Expeditionsschiff vor Kap Verde: Drei Menschen sind tot, 150 Passagiere sitzen fest. Zunächst hiess es, das Schiff darf die Kanaren ansteuern, Spanien dementierte eine entsprechende Bestätigung. Für die Passagiere ist die Warterei eine Tortur.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hantavirus-Ausbruch auf «MV Hondius»: Drei Tote, 150 Passagiere in Quarantäne

Opfer: Ehepaar aus Niederlanden, Deutscher; Verdacht auf weitere Infektionen an Bord

Schiff vor Kap Verde; Anlandung Kanarische Inseln für Untersuchungen

Janine Enderli Redaktorin News

Sie harren aus und leben in Ungewissheit: Die knapp 150 Passagiere der «MV Hondius» können nicht – wie ursprünglich geplant – auf Kap Verde von Bord des Expeditionsschiffes gehen. In der Nacht auf Montag wurde bekannt, dass es auf dem Luxusliner zu einem Hantavirus-Ausbruch gekommen ist. Drei Menschen starben. Am Dienstag teilte die Weltgesundheitsorganisation mit, dass das Virus auf dem Schiff vermutlich von Mensch zu Mensch übertragen wurde. Die WHO ist nun auf der Suche nach Passagieren eines Fluges von St. Helena nach Johannesburg, mit dem eine inzwischen verstorbene Passagierin evakuiert worden war.

Es ist eine äusserst seltene Übertragungsform. Normalerweise wird das Virus über Aussscheidungen von Nagetieren auf den Mensch übertragen.

«Wir wollen einfach nach Hause»

Derzeit befindet sich das Schiff vor dem Hafen von Praia auf Kap Verde und strebt an, die Kanaren anzusteuern. Laut Angaben der Reederei können auf den Kanaren zusätzliche medizinische Untersuchungen erfolgen, falls das Schiff dort anlegt. Spanien hat diesem Vorhaben nun zugestimmt, wie die WHO angibt. Nachdem sich unter den Passagieren bereits Erleichterung breit gemacht hatte, sorgte das spanische Gesundheitsministerium für Verwirrung: «Zum jetzigen Zeitpunkt ist weder bestätigt, dass das Schiff Kurs auf die Kanarischen Inseln nimmt, noch dass sein endgültiges Ziel spanisches Territorium umfasst», teilten die spanischen Gesundheitsbehörden gegenüber dem Sender BFMTV mit.

«Diese Entscheidung wird derzeit noch von den zuständigen internationalen Behörden in Abstimmung mit den spanischen Behörden geprüft, und endgültige Informationen werden in den kommenden Stunden erwartet», erklärte das Ministerium.

Opfer aus den Niederlanden und Deutschland

Für die Passagiere ist die Warterei eine Tortur. Jake Rosmarin erklärt in einem Video verzweifelt: «Es gibt einfach viel Unsicherheit. Wir wollen einfach Klarheit und nur noch nach Hause.»

Das Kreuzfahrtschiff mit insgesamt 61 Crewmitgliedern war vor einigen Wochen von Argentinien in Richtung Kap Verde gestartet. Während der Reise kam es zu mehreren Todesfällen. Bisher sind drei Passagiere der «Hondius» verstorben: ein älteres Ehepaar aus den Niederlanden sowie ein deutscher Staatsbürger. Bei der verstorbenen Niederländerin wurde nach Angaben der Reederei, die sich auf Informationen der WHO stützt, eine Infektion mit dem Hantavirus festgestellt. Ein weiterer Passagier ist ebenfalls nachweislich daran erkrankt und wird derzeit auf einer Intensivstation in Südafrika behandelt. Darüber hinaus bestehen an Bord weitere Verdachtsfälle. Zwei Mitglieder der Besatzung sollen ebenfalls Symptome zeigen, wie die Reederei mitteilte.