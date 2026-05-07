«Es gibt kein Gegenmittel»

Wie ist die Lage an Bord? «Ja, wir haben Videos der Passagiere gesehen. Wir hören sie», sagt Maria van Kerkhove. Man sei mit dem Kapitän in Kontakt. «Wir arbeiten mit allen an Bord.» Zwei spezialisierte Ärzte aus den Niederlanden seien an Bord. Dass sich das Schiff jetzt in Richtung Kanaren bewegt, soll für Entspannung gesorgt haben.

Es folgt die letzte Frage: Braucht es eine Impfung für das Hantavirus? «Es gibt kein medizinisches Gegenmittel», räumt Anaïs Legand ein. «Die WHO ermutigt Wissenschaftler und Länder, ein lebensrettendes Gegenmittel zu entwickeln. In den vergangenen zehn Jahren sei viel geschehen mit Blick auf ein mögliches Gegenmittel, merkt Maria van Kerkhove an. «Das ist, was wir weiter sehen wollen. Wir sind sehr dankbar dafür.» Die Medienkonferenz geht mit einem Spendenaufruf für die WHO zu Ende und einem Dankeswort von WHO-Chef Ghebreyesus an die Medienvertreter.