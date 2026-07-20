Die Ukraine ist Vorreiter im Drohnenkrieg. Nach Erfolgen in der Luft setzt Kiew jetzt auf Angriffe unter Wasser. Die neue Drohne Sea Trident soll der russischen Flotte gefährlich werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Ukraine setzt auf Unterwasserdrohne «Sea Trident» für militärische Einsätze

Die Drohne kann autonom 3700 km Reichweite und 1 Tonne Nutzlast bewältigen

Mit 10 Tonnen Gewicht und 10 Knoten Geschwindigkeit schwer zu orten

Mattia Jutzeler Redaktor News

Kaum eine andere Waffe prägt den Krieg in der Ukraine so stark wie die fliegende Drohne. Erst am Wochenende konnte die Armee von Präsident Wolodimir Selenski (48) mit den ferngesteuerten Geschossen Ziele mitten in Russland angreifen. Bei den Attacken auf ein Öldepot in Noginsk und Lager des Versandhändlers Wildberries bei Moskau und Tambow wurden insgesamt 24 Personen verletzt.

Jetzt will die Ukraine auch in der Drohnentechnik unter Wasser Fortschritte machen. Im Juni wurde auf der Rüstungsmesse Eurosatory in Paris der Sea Trident ST-1000 vorgestellt. Die Unterwasserdrohne, hergestellt in der Ukraine, ist für maritime Einsätze ohne Besatzung gebaut und soll sich vollständig autonom bewegen.

Einsätze für Kämpfe und Transportmissionen

Laut dem Fachportal «Militarnyi» eignet sich der Sea Trident für Kämpfe und Transporte in umkämpften Gewässern. Das System trägt bis zu 1 Tonne Nutzlast und hat eine Reichweite von rund 3700 Kilometern.

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Die Drohne selbst wiegt 10 Tonnen, ist zehn Meter lang und zwei Meter breit. Laut dem Hersteller kann sie in einer Tiefe von bis zu 60 Metern eingesetzt werden und hat eine Höchstgeschwindigkeit von rund 10 Knoten, was etwa 18 Kilometern pro Stunde entspricht. Der Sea Trident könne aber auch in nur 5 Metern Tiefe zum Einsatz kommen, was ihn für die russischen Radarsysteme schwieriger zu orten macht.

Auch die USA produzieren Unterwasserdrohne

Um die Kosten für die Drohne möglichst gering zu halten und die Produktion zu beschleunigen, sind mehrere Teile des Sea Trident aus Kunststoff hergestellt. So zum Beispiel der zylindrische Rumpf, wie das spanische Fachportal «Defensa» berichtet. Mehrere Propeller-Antriebe am Hinterteil und an den Seiten der Drohne sollen für Stabilität sorgen.

Die Ukrainer sind nicht die Ersten, die auch unter Wasser verstärkt auf Drohnen setzen wollen. Das US-amerikanische Rüstungsunternehmen Anduril enthüllte Mitte April 2024 die Unterwasserdrohne Ghost Shark. Die technische Wunderwaffe hat eine Tauchtiefe von 6000 Metern und eine Reichweite von mehr als 500 Kilometern.

Der Ghost Shark dürfte allerdings wesentlich teurer sein als der ukrainische Sea Trident. Eine US-Drohne kostet nämlich 140 Millionen US-Dollar, was rund 127 Millionen Franken entspricht. Wie viel Geld das ukrainische Pendant genau kostet, ist nicht bekannt.