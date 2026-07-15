China beliefert Russland und neu auch die Ukraine mit Drohnen und verdient dabei Milliarden. Wegen Lieferengpässen in Europa darf Kiew nun chinesische Komponenten mit EU-Geldern kaufen – trotz Kritik an Pekings Rolle im Krieg.

Waffen für Russland – und auch die Ukraine?

Waffen für Russland – und auch die Ukraine?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft China liefert Drohnen an Russland und Ukraine und verdient daran

Ukraine kauft Teile aus China

2023 und 2024: China exportierte Waffen für 63 Millionen Dollar nach Russland

Janine Enderli Redaktorin News

China beliefert sowohl Russland als auch die Ukraine mit Drohnen – und macht dabei Kasse. Laut einem Bericht der «Financial Times» darf Kiew jetzt einen Teil eines EU-Verteidigungsdarlehens über 6 Milliarden Euro nutzen, um Drohnen-Komponenten aus China zu kaufen.

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Weder die EU-Kommission noch das ukrainische Verteidigungsministerium haben den Deal bisher bestätigt. Die «Financial Times» weiss jedoch von zwei Quellen, dass die erste Tranche eines umfassenden Verteidigungspakets von 60 Milliarden Euro für die Drohnenteile genutzt wird.

Europas Rüstungsindustrie zu langsam?

Der Grund: Europas eigene Rüstungsindustrie kann die benötigten Teile offenbar nicht schnell genug liefern.

Obwohl die EU China als «Schlüsselfaktor für Russlands Krieg» kritisiert, ist Europa selbst abhängig von Pekings Technologie, heisst es in dem Bericht.

Peking beliefert beide Kriegsparteien

Ukrainische Drohnen sind zwar laut offiziellen Angaben für rund 80 Prozent der russischen Schlachtfeldverluste verantwortlich, dennoch ist man offenbar auch auf Teile aus China angewiesen, die der europäische Markt und Verbündete nicht so schnell herstellen können, erklärt die «Financial Times». Daher wurde eine Ausnahmegenehmigung für den Kauf chinesischer Teile erteilt.

Brisant: Bereits 2023 und 2024 lieferte China Rüstungskomponenten im Wert von 63 Millionen Dollar an Russland, wie der «Telegraph» berichtete. China profitiert also von den Lieferungen an beide Kriegsparteien.