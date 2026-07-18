Ukrainische Drohnenangriffe erschüttern Russland: In der Nacht auf Samstag wurden ein Öldepot in Noginsk und Lager des Versandhändlers Wildberries bei Moskau und Tambow getroffen. Dabei gab es mindestens sieben Tote und Dutzende Verletzte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ukrainische Drohnenangriffe treffen Wildberries-Lager und Öldepot nahe Moskau schwer

Sieben Tote und 49 Verletzte, darunter 25 in Kotowsk gemeldet

Russland schiesst laut Behörden 48 Drohnen ab, Angaben nicht überprüfbar

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Mitten in Russland, nur 55 Kilometer vom Kreml entfernt, haben ukrainische Drohnen in der Nacht schwere Schäden verursacht. In Elektrostal ging ein Lager des Online-Versandhändlers Wildberries in Flammen auf. 24 Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer, wie russische Behörden mitteilten. Auch ein Öldepot in Noginsk wurde getroffen, die Rauchsäulen waren kilometerweit sichtbar. Der nahe gelegene Flughafen Wnukowo musste den Betrieb zeitweise einstellen.

Besonders verheerend waren die Schäden in der Stadt Kotowsk in der Region Tambow. Dort trafen Drohnen ein weiteres Logistikzentrum von Wildberries. Sieben Menschen der Nachtschicht kamen ums Leben, 25 weitere wurden verletzt, so Gouverneur Jewgeni Perwyschow. Zwar sei das Feuer im Lagerhaus mittlerweile gelöscht, doch die Nachlöscharbeiten dauern an.

Entbindungsspital evakuiert

Laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski (48), der sich auf X äusserte, wurden die Zentren von Wildberries angeblich genutzt, um sanktionierte Komponenten für die Drohnenproduktion und Navigationsgeräte zu lagern.

Die Angriffe seien eine Reaktion auf russische Attacken auf die zivile Infrastruktur der Ukraine. Gouverneur Andrej Worobjow (56) bestätigte die Vorfälle in der Region Moskau und berichtete von zwei Verletzten in Noginsk. Vorsorglich sei ein nahe gelegenes Entbindungsspital evakuiert worden.

Wie er weiter angab, schoss die russische Flugabwehr 48 Drohnen ab. Diese Angaben können allerdings nicht unabhängig überprüft werden.