DE
FR
Abonnieren
Ukrainer attackieren Lagerhaus in Russland
0:24
Gigantische Rauchsäule:Ukrainer attackieren Lagerhaus in Russland

Auch Lagerhaus steht in Brand
Ukrainische Drohnenangriffe legen Moskauer Flughafen lahm

Ukrainische Drohnenangriffe erschüttern Russland: In der Nacht auf Samstag wurden ein Öldepot in Noginsk und Lager des Versandhändlers Wildberries bei Moskau und Tambow getroffen. Dabei gab es mindestens sieben Tote und Dutzende Verletzte.
Publiziert: vor 8 Minuten
|
Aktualisiert: vor 7 Minuten
Kommentieren
1/4
Das Lagerhaus von Wildberries brannte lichterloh.
Foto: Telegram

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Ukrainische Drohnenangriffe treffen Wildberries-Lager und Öldepot nahe Moskau schwer
  • Sieben Tote und 49 Verletzte, darunter 25 in Kotowsk gemeldet
  • Russland schiesst laut Behörden 48 Drohnen ab, Angaben nicht überprüfbar
RMS_Portrait_AUTOR_758.JPG
Natalie ZumkellerRedaktorin News

Mitten in Russland, nur 55 Kilometer vom Kreml entfernt, haben ukrainische Drohnen in der Nacht schwere Schäden verursacht. In Elektrostal ging ein Lager des Online-Versandhändlers Wildberries in Flammen auf. 24 Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer, wie russische Behörden mitteilten. Auch ein Öldepot in Noginsk wurde getroffen, die Rauchsäulen waren kilometerweit sichtbar. Der nahe gelegene Flughafen Wnukowo musste den Betrieb zeitweise einstellen.

Besonders verheerend waren die Schäden in der Stadt Kotowsk in der Region Tambow. Dort trafen Drohnen ein weiteres Logistikzentrum von Wildberries. Sieben Menschen der Nachtschicht kamen ums Leben, 25 weitere wurden verletzt, so Gouverneur Jewgeni Perwyschow. Zwar sei das Feuer im Lagerhaus mittlerweile gelöscht, doch die Nachlöscharbeiten dauern an.

Entbindungsspital evakuiert

Laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski (48), der sich auf X äusserte, wurden die Zentren von Wildberries angeblich genutzt, um sanktionierte Komponenten für die Drohnenproduktion und Navigationsgeräte zu lagern.

Mehr zum Russland-Ukraine-Konflikt
Waffen für Russland – und auch die Ukraine?
Peking macht Kasse
Waffen für Russland – und auch die Ukraine?
Russland fordert IAEA-Reaktion zu ukrainischem Drohnenangriff
«Klare Reaktion»
Ukrainische Drohne tötet Chefingenieur von AKW Saporischschja
Ukrainischer Verteidigungsminister Fedorow tritt zurück
Selenski baut Regierung um
Ukrainischer Verteidigungschef Fedorow tritt ab
Putins Benzin-Krise immer irrer
Mit Video
Russen zahlen über 3 Franken
Putins Benzin-Krise immer irrer

Die Angriffe seien eine Reaktion auf russische Attacken auf die zivile Infrastruktur der Ukraine. Gouverneur Andrej Worobjow (56) bestätigte die Vorfälle in der Region Moskau und berichtete von zwei Verletzten in Noginsk. Vorsorglich sei ein nahe gelegenes Entbindungsspital evakuiert worden.

Wie er weiter angab, schoss die russische Flugabwehr 48 Drohnen ab. Diese Angaben können allerdings nicht unabhängig überprüft werden.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen