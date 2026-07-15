Der Chefingenieur des besetzen AKWs Saporischschja soll durch eine ukrainische Drohne getötet worden sein. Der Chef des russischen Atomkonzerns Rosatom fordert «eine klare Reaktion».

Gemäss russischen Angaben soll eine ukrainische Drohne den Chefingenieur des von Russland besetzten Atomkraftwerks Saporischschja in der Südostukraine getötet haben. «Eine Drohne der ukrainischen Streitkräfte griff einen Dienstwagen des AKWs an der Grenze zwischen dem Werksgelände des Kraftwerks und der Stadt Enerhodar an», erklärte Alexej Lichatschow, Chef des russischen Atomkonzerns Rosatom, auf Telegram.

Auch der Fahrer sei dabei ums Leben gekommen. Lichatschow forderte eine «klare Reaktion» der internationalen Atomaufsicht IAEA. Das russische Aussenministerium verlangte umgehend ein Statement. «Wir fordern eine unmissverständliche Verurteilung dieses Mordes», schrieb Sprecherin Maria Sacharowa und nannte dabei explizit IAEA-Chef Rafael Grossi.

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