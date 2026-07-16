DE
FR
Abonnieren

Selenski baut Regierung um
Ukrainischer Verteidigungsminister Fedorow tritt zurück

Mychailo Fedorow, Verteidigungsminister der Ukraine, erklärte seinen Rücktritt. Grund ist eine von Präsident Wolodimir Selenski eingeleitete Regierungsumbildung, um die Ukraine besser auf künftige Herausforderungen im Krieg gegen Russland vorzubereiten.
Publiziert: vor 25 Minuten
|
Aktualisiert: vor 18 Minuten
Kommentieren
1/4
Mychailo Fedorow, Verteidigungsminister der Ukraine, erklärte seinen Rücktritt.
Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Der ukrainische Verteidigungsminister Fedorow tritt zurück, teilte er auf Telegram mit
  • Fedorow nannte Erfolge, gestand aber auch Fehler während seiner Amtszeit ein
  • Seit Februar 2022 unterstützt die Parlamentsmehrheit Selenskyjs Regierungsumbildungen
Daniel_Macher_Journalist Newsteam_Blick.ch_2-Bearbeitet.jpg
Daniel MacherRedaktor News

Der ukrainische Verteidigungsminister Mychailo Fedorow (35) hat seinen Rücktritt erklärt. «Es war eine grosse Ehre, dem ukrainischen Volk als Verteidigungsminister zu dienen», schrieb Fedorow am Mittwochabend im Onlinedienst Telegram. Damit zieht er die Konsequenzen aus der von Präsident Wolodimir Selenski (48) angekündigten Regierungsumbildung.

Laut Medienberichten hatte Selenski am Sonntag weitreichende Veränderungen innerhalb der Regierung angekündigt. Dabei stand auch der Rücktritt von Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko (40) im Mittelpunkt. Der ukrainische Präsident begründete die Neuaufstellung des Kabinetts mit «neuen Herausforderungen und neuen Aufgaben», vor denen das Land stehe.

Möglicher Kandidat steht fest

Fedorow, der sein Amt als Verteidigungsminister erst im Januar übernommen hatte, blickte in einer ausführlichen Telegram-Erklärung auf die Arbeit seines Ministeriums zurück und listete mehrere Erfolge auf. In einer weiteren, kürzeren Stellungnahme sprach er auch über Fehler und Bereiche, in denen seine Behörde hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben sei.

Mehr zur Ukraine
Hat die Ukraine ihre neue Superrakete FP-9 erstmals eingesetzt?
Mit Video
Könnte Moskau treffen
Haben die Ukrainer Putins Albtraum einsatzbereit?
Neue Zahlen zeigen, weshalb Russland den Krieg nicht mehr gewinnen kann
Analyse
Neue Zahlen zeigen
Aus einem Grund kann Putin den Krieg nicht mehr gewinnen
Ukraine mit Mega-Angriff – 12 Tanker getroffen
Mit Video
«Wichtige Ziele attackiert»
Ukraine mit Mega-Angriff – 12 Tanker getroffen
Ukraine setzt im Kampf gegen Putin auf neue Kriegstaktik
Analyse
Strasse von Kertsch
Ukraine setzt im Kampf gegen Putin auf neue Kriegstaktik

Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters könnte Innenminister Ihor Klymenko (53) künftig die Leitung des Verteidigungsministeriums übernehmen. Mehrere Abgeordnete hätten dies laut Reuters bestätigt. Eine offizielle Ernennung steht jedoch noch aus.

Regierungsumbildungen in der Ukraine müssen vom Parlament bestätigt werden. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 hat sich die Mehrheit der Abgeordneten allerdings meist geschlossen hinter Selenski gestellt. Der Präsident kündigte zudem an, möglicherweise weitere Schlüsselpositionen in Strafverfolgungsbehörden neu zu besetzen. Konkrete Namen nannte er bislang nicht.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen