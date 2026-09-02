Weihnachtsstimmung im September? Einige Schweizer Detailhändler bieten schon jetzt Weihnachtsguetzli in Hülle und Fülle an. Für viele beginnt das Geschäft mit der besinnlichen Jahreszeit früh – einer wartet aber lieber zu.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Weihnachtsguetzli in Schweizer Regalen trotz sommerlicher Temperaturen ab September erhältlich

Migros und Coop nennen Lebkuchen «Herbstgebäck»

Lidl verkauft Lebkuchen und Spekulatius ab Mitte September, Umsatzhöhepunkt November und Dezember

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Zum Ende dieser Woche drehen die Temperaturen in der Schweiz nochmals richtig auf: Sowohl am Freitag als auch über das gesamte Wochenende werden regional Hitzetage über 30 Grad erwartet. In den hiesigen Supermärkten ist aber bereits Weihnachtsstimmung eingezogen, wie Bilder im Netz zeigen: Beim Discounter Aldi stehen bereits Zimtsterne, Mailänderli und Spitzbuben in den Gestellen. Auf der Plattform Reddit sorgt das für Spott: «Gerüchten zufolge kommen nächste Woche die Schoggi-Osterhasen ins Regal», witzelt ein User.

Für Aldi ist der frühe Verkaufsstart längst Standard: «Erfahrungsgemäss landen mit Beginn der Herbstzeit die ersten Weihnachtsartikel im Einkaufskörbli», erklärt ein Sprecher gegenüber Blick. Im Laufe der Saison würde man das Angebot dann stetig um weitere Weihnachtsprodukte erweitern.

Migros und Coop nennen es «Herbstgebäck»

Der orange Riese will die Lebkuchen-Guetzli nicht als Weihnachtsartikel bezeichnen. «Bei den Produkten handelt es sich um unser traditionelles Herbst-Sortiment und noch nicht um Weihnachtsartikel», so eine Sprecherin zu Blick. «Saisonale Spezialitäten wie Lebkuchen gehören seit vielen Jahren zum Herbstangebot.» Die Weihnachtssaison beginne bei der Migros erst Mitte Oktober: «Dann kommen Weihnachtsschokolade, Guetzli sowie weitere saisonale Weihnachtsprodukte schrittweise in die Filialen», sagt die Sprecherin.

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Auch Rivale Coop pocht darauf, dass es sich um Herbst- und nicht um Weihnachtsgebäck handelt: Lebkuchen, Magenbrot, Marzipan und weiteres herbstliches Gebäck sei ab Anfang September erhältlich. «Die klassischen Weihnachtsprodukte wie Samichläuse, Adventskalender und Weihnachtsguetzli sind für unsere Kundinnen und Kunden immer in der gleichen Kalenderwoche ab Ende Oktober oder Anfang November erhältlich», stellt eine Sprecherin klar. Dann würden Mitte November Festtagsartikel wie Pralinés sowie die klassische Weihnachtsdekoration folgen.

Einer startet später

Bei Spätzünder Lidl kommen weihnachtliche Leckereien wie Lebkuchen und Spekulatius erst ab Mitte September in die Regale. Und die Kundschaft scheint schon dann ganz heiss auf die Guetzli zu sein: «Bereits zum Verkaufsstart im September verzeichnen wir aus Vorfreude auf die kältere Saison eine rege Nachfrage», erklärt eine Sprecherin. Das Weihnachtsangebot wird dann schrittweise aufgebaut, der Verkaufshöhepunkt liege im November und Dezember.

Der Verkaufsstart im September habe sich im Schweizer Detailhandel seit Jahren etabliert, erklärt die Sprecherin die Frühschüsse. Es entspreche schlicht den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden.