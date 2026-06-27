Kein Glacé und kein Grillfleisch fürs Wochenende: In mehreren Migros-Filialen stehen Kunden vor ausgeräumten Kühlgestellen. Wegen der Rekordtemperaturen machten die Anlagen schlapp.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Migros-Kühlgeräte fallen in mehreren Filialen aus

Besonders betroffen sind Milch- und Fleischprodukte, aber auch Convenience- und Tiefkühlwaren

Einschränkungen bis Samstagabend erwartet, Normalbetrieb ab Wochenbeginn geplant

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Es ist heiss in der Schweiz. Und bevor die derzeitige Hitzewelle den Rückzug antritt, drehen die Temperaturen nochmals richtig auf. Bis zu 39 Grad sollen es am heutigen Samstag werden. Wie so viele ist deshalb auch Blick-Leser Amir O. (30) am Samstagmorgen auf dem Weg in die Badi. Davor will er sich in der nahe gelegenen Migros-Filiale im Gäupark in Egerkingen SO noch mit dem Wichtigsten eindecken: einer Flasche Wasser, ein paar Softdrinks, einem Proteinpudding und einem Sandwich – alles aus dem Kühlgestell. Dort angekommen, bietet sich O. ein kurioses Bild: «Grosse Teile der Kühlregale waren komplett leer», sagt der Solothurner gegenüber Blick.

Das Besondere: Das Sortiment im Kühlregal ist nicht etwa nur stark eingeschränkt, wie es im vergangenen Sommer wegen der riesigen IT-Panne bei der Migros-Tochter Elsa der Fall war. Nein, die Gestelle sind gänzlich leer. O. beobachtet aber auch dieses Mal: Es fehlen vor allem Milchprodukte wie Joghurt, Quark oder Käse.

Ein grosses oranges Schild soll die Kundschaft informieren: «Leider verfügen wir zurzeit nur über ein eingeschränktes Sortiment aufgrund eines ausserordentlichen Ereignisses», steht darauf. O. ist trotzdem verwirrt. Was ist da los?

Kühlgeräte funktionieren wegen Hitze nicht richtig

Auf Anfrage von Blick schreibt die Migros-Genossenschaft Aare, zu der die Filiale im Gäupark gehört: «Seit Freitagnachmittag kommt es temporär zu Einschränkungen bei Kühlprodukten. Grund dafür ist die aktuell sehr hohe Aussentemperatur.» Konkret: Weil die Abluftkühlung nicht mehr richtig funktioniert, sind die Kühlanlagen nicht mehr leistungsfähig. Deshalb mussten die Angestellten rund die Hälfte der Anlagen abstellen, erklärt die Sprecherin.

Es zeigt sich: Vom Ausfall sind deutlich mehr Produkte betroffen als von O. zunächst angenommen: gekühlte Frischprodukte, insbesondere aus den Bereichen Molkerei, aber auch Fleisch, Convenience-Artikel und zum Teil Tiefkühlprodukte, schreibt die Sprecherin. Um zumindest einen Teil des Sortiments aufrechtzuerhalten, wurden einige Lebensmittel in alternative Kühlgeräte umplatziert. «Im Gäupark Egerkingen wird derzeit davon ausgegangen, dass die Einschränkungen bis Samstagabend andauern», so die Sprecherin. Und weiter: «Spätestens zu Wochenbeginn sollte das Sortiment wieder vollständig verfügbar sein.» Voraussetzung dafür sei aber, dass das Thermometer sinkt.

Problem auch in weiteren Filialen

Die Migros im Egerkinger Gäupark ist kein Einzelfall: Auch in den Filialen Wildegg und Buchs AG machten die Gefrierschränke schlapp. «Tiefkühlprodukte mussten vorübergehend ausgeräumt werden», sagt die Sprecherin der Genossenschaft Aare.

Das Problem scheint aber genossenschaftsübergreifend zu sein. Bei Blick meldet sich eine weitere Leserin, diesmal aus dem Raum Zürich: Auch im grossen Migros-Supermarkt in Regensdorf ZH sind die Tiefkühlanlagen derzeit ausser Betrieb. Dahingeschmolzen ist ihre Vorfreude auf ein erfrischendes Glacé. Immerhin: Zum Wochenstart soll es wieder kühler werden. Bleibt zu hoffen, dass die Infrastruktur der Migros-Filialen dann wieder funktioniert.

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