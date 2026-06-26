Wie ist die Lage in den Spitälern?

Die Hitze macht (fast) der ganzen Schweiz zu schaffen: Die Extremtemperaturen können gesundheitliche Folgen haben. Wie ist die Lage an den Spitälern? Blick hat sich umgehört.

Das Universitätsspital Basel ergreift derzeit gebäudeseitig und medizinisch besondere Massnahmen. «Die Kühlsysteme laufen bei einer Hitzewelle mit voller Leistung, zusätzlich wird früh morgens gelüftet und die Rollläden bleiben tagsüber geschlossen. Medizinisch halten wir ausreichend gekühlte Infusionen zur Rehydrierung bereit und setzen bei Bedarf Eis, Ventilatoren und Klimaanlagen ein», erklärt Mediensprecherin Caroline Johnson auf Anfrage. Einen Anstieg bei den Patientenzahlen, der allein auf die Hitze zurückzuführen wäre, verzeichne man bisher nicht.

Anders sieht es am Universitätsspital Zürich (USZ) aus. Die Notfallstation behandelt derzeit etwa zehn Prozent mehr Patientinnen und Patienten. Das schreibt Mediensprecher Moritz Suter auf Anfrage. «Trotz der saisonal erhöhten Belastung verfügt das USZ über ausreichende personelle und infrastrukturelle Kapazitäten, um die Versorgung jederzeit sicherzustellen. Die Notfallstation ist entsprechend vorbereitet und passt die Ressourcen bei Bedarf flexibel an die aktuelle Auslastung an.», betont er.

Auch das Freiburger Kantonsspital spürt die Auswirkungen der Hitzewelle, wie die «Freiburger Nachrichten» am Mittwoch berichteten. Demnach sei eine Zunahme von hitzebedingten Notfällen registriert worden. «Wir haben etwa 15 bis 20 Prozent mehr Konsultationen auf dem Notfall», sagt Patricia Stengel, die leitende Ärztin auf der Notfallstation zur Zeitung. «Man sieht auf jeden Fall, dass alles, was mit der Hitze zu tun hat – Dehydrierung, Überhitzung des Körpers – zugenommen hat.»

Die Spitäler der Inselgruppe im Kanton Bern behandeln derzeit vereinzelt Patientinnen und Patienten mit hitzebedingten Beschwerden, wie Mediensprecher Didier Plaschy auf Anfrage mitteilt. Im Vordergrund stünden Kreislaufprobleme, Schwindel, Schwäche und Dehydrierung, vereinzelt auch Symptome einer Hitzeerschöpfung oder eines Hitzeschlags. «Die Betroffenen können in der Regel rasch stabilisiert und behandelt werden», ergänzt der Kommunikationsmanager.

Besonders gefährdet seien ältere Menschen, Personen mit chronischen Erkrankungen sowie allgemein geschwächte Menschen, auch Säuglinge und Kleinkinder reagierten empfindlich auf hohe Temperaturen. «Bei Symptomen wie Schwindel, Verwirrtheit oder Kreislaufproblemen sollte frühzeitig medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden», mahnt er.

Besondere ausserordentliche Massnahmen wurden im Inselspital bisher nicht ergriffen. «Unsere neueren Gebäude sind vollständig klimatisiert und bieten sehr gute klimatische Bedingungen, sodass die Hitze die Arbeit und den Aufenthalt von Patientinnen und Patienten dort kaum beeinflusst», teilt Plaschy mit. «In älteren Gebäuden begegnen wir baulichen Einschränkungen mit konkreten Massnahmen wie Beschattung, Nachtkühlung, bewusstem Lüften, dem Aussperren der Hitze während der Tageshöchsttemperaturen und dem gezielten Einsatz portabler Ventilatoren.» Zusätzliche Klimaanlagen seien derzeit nicht vorgesehen.