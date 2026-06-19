Action hat grosse Pläne für die Schweiz. Am Donnerstag hat der niederländische Discounter in Wallisellen ZH den 15. Laden innerhalb eines Jahres eröffnet – und hat noch lange nicht genug. Warum fahren die Schweizerinnen und Schweizer so auf den Billig-Händler ab?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Action eröffnet 15. Schweizer Filiale in Wallisellen ZH mit grossem Andrang

Ein Viertel der 6000 Artikel kostet weniger als 2 Franken

Seit 2025 monatlich ein neuer Laden

Sven Schumann Redaktor Wirtschaft

Um kurz vor 9 Uhr ist es so weit. Action eröffnet in Wallisellen ZH neben dem Glattzentrum seinen neusten Schweizer Laden. Die eingespielte Begrüssung der ersten Kunden durch klatschende Mitarbeitende zeigt: Der niederländische Discounter hat Erfahrung mit Store-Eröffnungen. In der Schweiz ist es bereits die fünfzehnte. Seit Action im Frühjahr 2025 in Bachenbülach ZH den Schweizer Markt betreten hat, kommt im Durchschnitt ein Laden pro Monat dazu.

Im neuen Store in Wallisellen verkauft Action auf 918 Quadratmetern Ladenfläche Tausende Artikel. Die Produktpalette ist breit: Sie reicht von Wäsche, Reinigung und Körperpflege über Spielzeug, Unterhaltung, Heimwerken oder Garten bis zu Outdoor-Artikeln. Das Sortiment ändert sich dabei laufend. Jede Woche werden rund 150 Artikel ausgetauscht. Damit sollen die Kunden bei jedem Besuch etwas Neues finden.

Und die Preise sind billig. Ein Viertel der 6000 Produkte kostet laut Action weniger als 2 Franken.

Fokus auf Tiefstpreise

Mit dem knallharten Fokus auf die niedrigen Preise erklärt auch Action-Schweiz-Chef Grégory Rodet-Loew (44) den Erfolg des Discounters. «Action und Schweiz – das ist ein Match. Denn die Schweizer sind preisbewusste Einkäufer», sagt er bei der Eröffnung in Wallisellen zu Blick.

Auf die weiteren Expansionspläne angesprochen, möchte er aber nicht zu viel verraten. Nur so viel: «Wir werden unsere Präsenz in der Schweiz weiter ausbauen». Trotz des Fokus auf niedrige Preise ist der Schweiz-Chef von der Produktqualität und dem Einkaufserlebnis bei Action überzeugt: «Wir sind ein Discounter und kein Basar», sagt Rodet-Loew.

Grosser Andrang und Verkehrschaos

Die Strategie scheint aufzugehen. Das Angebot kommt bei den Kunden an. Action gilt als der am schnellsten wachsende Discounter Europas. In der Schweiz kommt es rund um die Eröffnungen neuer Filialen immer wieder zu einem grossen Andrang und Verkehrschaos. Eine Leserin erzählt, dass auch bei der Filiale in Winterthur Hegi rund um die Uhr ein Run auf das Geschäft stattfinde: «Seit es den neuen Action gibt, finde ich kaum noch einen Parkplatz, wenn ich im Migros nebenan einkaufen gehen will.»

Auch bei der Eröffnung in Wallisellen hat sich schon vor Ladenöffnung eine Menschentraube gebildet. Yvonne (72) aus Schwamendingen ZH wartet bereits eine Viertelstunde vor der Öffnung vor dem Laden. Auch sie ist wegen der tiefen Preise gekommen: «In einer Zeit, in der alles so teuer geworden ist, findet man hier noch ein Schnäppchen.» Von der Qualität der Produkte ist sie aber nicht restlos überzeugt. «Einen Grill würde ich hier zum Beispiel nicht kaufen», so die Seniorin.

Kunden werden preisbewusster

Dass die Kunden mehr aufs Geld achten, bestätigt auch Alexandra Scherrer (34), Geschäftsführerin und Mitinhaberin der Beratungsfirma Carpathia: «Die Konsumenten sind in den letzten Jahren preisbewusster geworden.» Die tiefen Preise und das wechselnde Sortiment locken die Kunden an. «Viele gehen regelmässig vorbei und tätigen dann Impulskäufe», erklärt Scherrer.

Im Vergleich zu ebenso günstigen Online-Shops wie Temu erhält man die Produkte beim Kauf sofort und muss keine Lieferungen abwarten. Dies ist laut Scherrer der grosse Vorteil des stationären Handels.

Das scheinen die Niederländer begriffen zu haben. Geiz ist geil – neu auch in der Schweiz.



