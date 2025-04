Der niederländische Billigheimer hat heute den Schweizer Markt geentert. Hunderte Kunden stürmten am Samstagmorgen den neuen Laden in Bachenbülach ZH. Blick ist für dich vor Ort.

Andrang vor Filiale in Bachenbülach ZH war zu gross

1/14 15 Minuten früher als geplant: Action eröffnet seinen ersten Laden in der Schweiz. Foto: Thomas Meier

Jetzt wirds richtig billig! Heute Samstag hat der niederländische Discounter Action seine erste Schweizer Filiale in Bachenbülach ZH eröffnet. Mit einer feierlichen Zeremonie, mitsamt Ballonen und zerschnittenem Band – um 9 Uhr wäre es soweit gewesen. Doch es kam anders.

Das Interesse war schon vor 8 Uhr gross: Mehrere Dutzend Kunden warten vor Ladeneröffnung vor dem neuen Action-Store, wie Blick vor Ort feststellt. Kein Wunder: Im Internet war die Öffnung um 8 Uhr angekündigt worden. Action-Angestellte bitten bei wartenden Kunden um Entschuldigung. Und schicken sie wieder weg. Begründung der Action-Mitarbeiter: «Wir machen erst um 9 Uhr auf».

Da der neue Action in der oberen Etage des Einkaufszentrums Parkallee zu finden ist, gehen einige, statt zu warten, vorerst in die anderen Läden. In unmittelbarer Nachbarschaft zu Action finden sich Konkurrenten wie Lidl, Otto's, Denner oder Migros Outlet.

Doch dann haben die Angestellten ein Einsehen. Und reagieren. Sie öffnen den Laden bereits um 8.45 Uhr – 15 Minuten früher als geplant. Die Menschen drängen in den Laden.

Die ersten Spontanreaktionen hört man sofort: Überraschung über die Grösse des Ladens, die Breite des Angebots. Das Personal steht in grosser Anzahl bereit und hilft die Kundschaft freundlich bei der Orientierung.

Auch Dagmar Jenni (56), Direktorin der Swiss Retail Federation, ist zugegen: «Wir freuen uns über diese Eröffnung und weitere, weil die Arbeitsplätze in der Schweiz hält und sogar schafft.» Sie geht davon aus, dass Action eine Alternative für Personen ist, die bisher oft ihre Nonfood-Artikel über Onlinehändler wie Temu kauften.

+++ Update folgt +++