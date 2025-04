Billig-Läden öffnen am Samstag Action lüftet Geheimnis um seine Schweizer Preise

Am Samstag startet der niederländische Billigheimer seine Verkaufsaktivitäten in der Schweiz. Auf der Firmenwebsite sind erste Preise in Franken ersichtlich. Es wird günstig.

Publiziert: vor 8 Minuten