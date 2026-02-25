Ein Blick-Leser wird in einer Migros-Filiale in Uster ZH stutzig: Die Verpackungen für Fresca Medjool-Datteln geben als Herkunftsland Israel an. Auf dem Migros-Preisschild steht aber: Palästina. Eine heimliche politische Botschaft?

Die tatsächliche Herkunft ist laut Verpackung aber Israel

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

In der Migros im Einkaufszentrum Illuster in Uster ZH macht Blick-Leser Jetmir D.* eine kuriose Entdeckung: Eigentlich will er sich bei seinem Wocheneinkauf nur mit ein paar Datteln eindecken. Sein Blick schweift über das Dattel-Angebot in der Früchteabteilung der zweistöckigen Migros-Filiale: Migros Bio, M-Budget, Sun Queen. Bei der 300 Gramm Packung Medjool-Datteln der Migros-Eigenmarke Fresca stutzt er. Auf der Packung ist als Herkunftsland Israel angegeben. Auf dem Preisschild – leuchtend gelb mit dem Tiefpreis-Logo gekennzeichnet – steht aber Palästina!

War das Absicht eines Mitarbeiters? Oder ein politisches Statement der Migros? Der orange Riese spricht auf Anfrage von Blick von einem Fehler. «Die korrekte Herkunft der Datteln Medjool ist Israel, wie klar auf der Verpackung angegeben», betont ein Sprecher. Und weiter: «Wir bedauern diesen Fehler sehr und haben umgehend Massnahmen ergriffen, um die Auslobung in der betroffenen Filiale zu korrigieren.»

Der Migros ist damit ein Fauxpas bei einem heiklen Thema passiert. Der Nahostkonflikt ist für Unternehmen ein heisses Eisen, weil die Debatten dazu meistens extrem emotional verlaufen. Die Schweiz gehört zu den Ländern, die Palästina offiziell nicht als Staat anerkennen. Andere Länder in Europa – darunter Frankreich, Spanien oder Irland – tun das seit Kurzem. Eine Volksinitiative der SP vom Oktober 2025 verlangt dies auch von der Schweiz. Und die hiesige Bevölkerung stimmt dem laut einer Sotomo-Umfrage mehrheitlich zu.

Israel wegen Dattel-Produktion in der Kritik

Israel ist im Markt mit Datteln ein grosser Player. Die nationale Dattelproduktion lag 2025 bei rund 65'000 Tonnen, mit einem Exportanstieg um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und bei der beliebten Premium-Sorte Medjool ist Israel gar der grösste Produzent der Welt – mit jährlich 55'000 Tonnen. Über 50 Prozent der Medjool-Datteln in den europäischen Supermärkten stammen von dort.

Jüngst geriet Israel wegen seiner Dattel-Exporte in die Kritik. Der Vorwurf: Das Land verschleiere mit gezielten Kennzeichnungsstrategien die tatsächliche Herkunft der Steinfrüchte. So würden Datteln, die aus israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland stammen, mit falschen Herkunftsangaben versehen, um Boykotte und allfällige Gewinneinbrüche zu vermeiden. Die Migros betont jedoch, dass ihre Fresca Medjool-Datteln aus Israel stammen.

* Nachname geändert