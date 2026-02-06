Ein 750-Gramm-Glas Nutella kostet bei Migros rund 5 Franken – und bei Galaxus bis zu über 25 Franken. Seltsam, denn Galaxus gehört zur Migros-Gruppe, begründet den Unterschied aber mit höheren Einkaufspreis.

Thomas Benkö Journalist & AI Innovation Lead

Auch im Jahr 2026 treibt das Online-Shopping seltsame Blüten. Im aktuellen Fall gehts um Nutella, wo wir beim zufälligen Googeln quasi in ein «Preis-Rabbit-Hole» gefallen sind.

Nehmen wir das 750-Gramm-Glas des süssen Brotaufstrichs als Vergleich. Das kostet bei den Schweizer Grossverteilern Migros und Coop beides Mal 5.20 Franken.

Auf Google springt uns auf der Vergleichsseite plötzlich der Preis von 25.25 Franken ins Auge. Soviel kostet die Nuss-Nougat-Creme beim Onlinehändler Galaxus.

Ist da Blattgold drin? Ist es eine Sonderedition? Kein schlimmes Palmöl? Nein, es ist das genau gleiche 750-Gramm-Glas Nutella wie überall. Nur knapp fünfmal teurer.

«Grund sind die hohen Einkaufspreise»

Ein Fehler? Blick konfrontiert Galaxus mit dem Fund. «Das Angebot stammt von einem Marktplatzhändler namens Eldar Store. Die sind in ihrer Preisgestaltung frei», antwortet Sprecher Alex Hämmerli. «Wir selbst verkaufen das 750-Gramm-Glas Nutella zurzeit für 19.70 Franken, was freilich immer noch dem Dreifachen des Preises bei Migros Online entspricht.»

Galaxus nennt die Einkaufspolitik als Grund. «Wir sind sehr bestrebt, diese grossen Preisunterschiede zu reduzieren. Grund für den Preisunterschied zur Migros ist, dass wir hier hohe Einkaufspreise haben. Dies, weil wir nicht annähernd die Mengen verkaufen wie die grossen Supermarktketten. Folglich haben wir nicht die gleichen Möglichkeiten, um beispielsweise direkt bei Ferrero einzukaufen und über den Preis zu verhandeln. Dies bessert sich jedoch fortlaufend.»

Als Laie wundert man sich hier ein wenig. Schliesslich gehört Galaxus grossmehrheitlich zur Migros-Gruppe. Kann man da die Einkaufskraft nicht bündeln?

Nach der Blick-Anfrage, ist die «Luxus-Nutella» für 25.25 Franken übrigens aus dem Galaxus-Shop verschwunden.

Schweiz sogar billiger als Österreich

Grund für unser Nutella-Googeln war übrigens der Tweet eines deutschen Wirtschaftsjournalisten, der sich über die hohen Preise in Österreich wunderte.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Und die sind auch im Vergleich zur Schweiz hoch. Bei Billa etwa kostet die Nutella mit 6,59 Euro (6.05 Fr.) deutlich mehr als bei uns.