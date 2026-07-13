US-Präsident Donald Trump (80) reist neuerdings mit der von Katar gesponserten Air Force One. Doch die Boeing 747-8 sorgt für Probleme – sie ist deutlich grösser als ihr Vorgänger. Die Türkei musste für den Nato-Gipfel eine Landebahn ausbauen – für 97 Millionen Franken.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Donald Trump fliegt mit neuer Air Force One nach Ankara

Flughafen in Ankara wegen Flugzeuggrösse für 97 Millionen Franken ausgebaut

Landebahn auf 3000 Meter verlängert

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

76 Meter lang und bis zu 442 Tonnen schwer: Die Boeing 747-8 ist das grösste Flugzeug, das der US-Konzern jemals gebaut hat. Jetzt dient einer der Jumbojets als neue Air Force One und fliegt mit US-Präsident Donald Trump (80) durch die Weltgeschichte. Die schiere Grösse des Flugzeugs bringt aber Probleme mit sich. In der Türkei musste ein ganzer Flughafen dafür ausgebaut werden: Allein die neue Start- und Landebahn kostete Medienberichten zufolge mehr als 97 Millionen Franken!

Acht Monate dauerte der Umbau des ehemaligen Militärflughafens Etimesgut in Ankara, wie das Portal Luxurylaunches berichtet. Die Landepiste wurde von 2450 auf 3000 Meter verlängert und von 42 auf 60 Meter verbreitert. Die Massnahme war notwendig, damit Trump mit der neuen Air Force One an den Nato-Gipfel reisen konnte. Denn die grosse Spannweite der Boeing-Maschine verlangt die höchste internationale Flughafenklasse.

Sicherheitsbedenken

Der US-Präsident hatte im Vorfeld des Nato-Treffens schon angekündigt, dass er mit der neuen Air Force One nach Ankara fliegen würde. Für die Abreise aus Ankara entschied Trump dann aber kurzfristig, die alte Air Force One zu benutzen. Er begründete das mit Nostalgie. Es häufen sich aber Gerüchte über eine mögliche Bedrohung durch den Iran. Einer mit der Angelegenheit vertrauten Person zufolge soll es laut CNN Bedenken geben über die Verteidigungs- und Schutzsysteme des neuen Flugzeugs bei internationalen Einsätzen.

Trump hat das riesige Flugzeug gerade erst eingeweiht. Der 400-Millionen-Dollar-Jumbojet ist rot-weiss-blau lackiert und trägt die Aufschrift «United States of America». Trump nannte sie die «grösste Air Force One, die je gebaut wurde». Das ist kaum zu bestreiten, der Jet ist fast 6 Meter länger und hat eine circa 4 Meter breitere Flügelspannweite als die alte Air-Force-One-Flotte VC-25A.

Scharfe Kritik

Der Jumbojet ist Stoff eines grossen Zoffs in den USA, Trump sah sich mit Korruptionsvorwürfen konfrontiert. Offiziell gilt der Jumbojet als Spende Katars an das Pentagon. In Washington hagelte es viel Kritik: Demokraten sprachen von «blanker Korruption». Die US-Verfassung kennt eigentlich strenge Regeln zu Geschenken aus dem Ausland an Amtsträger.

Katar und Trump sind sich einig: Es ist keine Korruption, sondern einfach ein Präsent. Luxusgeschenke für den amtierenden US-Präsidenten gab es auch schon aus der Schweiz: Eine Schweizer Wirtschaftsdelegation brachte Trump Anfang November 2025 eine Rolex-Tischuhr und einen Goldbarren – und half so mit, dass die USA den 39-Prozent-Strafzoll gegen die Schweiz reduzierten.