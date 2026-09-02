Obwohl die Teuerung historisch tief ist, klagt die Schweizer Bevölkerung über steigende Preise. Was dieser Widerspruch mit Krankenkassenprämien, der menschlichen Psyche und individuellem Konsumverhalten zu tun hat.

Was gefühlt alles teurer wird – und was wirklich

Was gefühlt alles teurer wird – und was wirklich

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Mischa Stünzi Redaktor Wirtschaft

«Alles wird teurer!» In den Onlinekommentarspalten häufen sich solche Äusserungen. Es sind keine Einzelmeinungen, auch in der regelmässigen Umfrage des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) zeigt sich die Tendenz: Die Menschen in der Schweiz fühlen sich mit steigenden Preisen konfrontiert.

Demgegenüber steht die hierzulande historisch tiefe Inflation. Wenn das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag die August-Zahlen bekannt gibt, erwarten Fachleute, dass die jährliche Teuerung bescheidene 0,5 Prozent betrug. Im Vergleich zum Vormonat sollen sich die Preise sogar überhaupt nicht verändert haben. Die aktuellen Zahlen sind keine Ausreisser nach unten: Es ist fast zwei Jahre her, dass die Inflation in der Schweiz über einem Prozent lag.

Woher kommt diese Differenz zwischen offiziell gemessener und gefühlter Teuerung?