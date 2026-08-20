Benzinpreise in der Schweiz steigen fast historisch: Bleifrei 95 kostet jetzt 2.02 Franken pro Liter. Diesel liegt bei 2.27 Franken. Die Krise im Nahen Osten und teure Transporte auf dem Rhein treiben die Preise in die Höhe.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Benzinpreis Bleifrei 95 in der Schweiz erreicht 2.02 Franken pro Liter

Binnen einer Woche stieg der Preis um fünf Rappen

Transportkosten auf dem Rhein explodierten von 33.50 CHF auf 240 CHF/Tonne

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Schon seit Wochen zeichnete es sich ab: Der Preis für Bleifrei 95 kroch immer näher an die Marke von zwei Franken pro Liter. Jetzt ist die Hemmschwelle erreicht, wie der TCS bekanntgibt. Bleifrei 95 hat einen Durchschnittspreis von 2.02 Franken pro Liter.

Innerhalb einer Woche ist der Preis gleich um fünf Rappen gestiegen. Damit schafft er es auf ein Niveau, dass zuletzt zu Beginn des Kriegs in der Ukraine im September 2022 gesehen wurde. Diesel macht den gleichen Schritt: Es kostet jetzt 2.27 Franken pro Liter.

Iran-Krieg und Rheinpegel sind schuld

Für den Anstieg gibt es tiefgreifende Gründe. Einer davon ist die unbeständige Situation im Nahen Osten, die keine Entspannung findet. Noch dazu: Der Angriff auf Raffinerien im persischen Golf und in Russland bedeutet, dass die Anlagen nicht mehr gleich viel Treibstoff produzieren können wie zuvor.

Die Probleme im Gütertransport auf dem Rhein verschärfen diese Problematik. Die Hitze und Trockenheit bedeuten, dass der Rhein aussergewöhnlich wenig Wasser führt. Weil die Tankschiffe deswegen ihre Ladungen nicht mehr vollständig auslasten können, schiessen die Transportkosten in die Höhe. Der Tarif für den Binnenschifftransport von Rotterdam bis nach Basel ist von 33.50 Franken auf 240 Franken pro Tonne gestiegen.

Dennoch: Die Rekordwerte 2022 sind noch nicht geknackt. Damals stieg der Preis für Bleifrei 95 bis auf 2.31 Franken pro Liter, Diesel gar auf 2.40 Franken pro Liter. Fast sechs Monate lang blieb der Durchschnittspreis über der 2-Franken-Marke.