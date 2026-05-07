DE
FR
Abonnieren
Dieses Migros-Logo bringt das Netz zur Weissglut
0:14
Tausendfach auf Tiktok geteilt:Dieses Migros-Logo bringt das Netz zur Weissglut

Videoclip auf Tiktok geht viral – «Wieso ist dieses gottverdammte M nicht in der Mitte?»
Ordnungsfanatiker laufen heiss wegen Migros-Lastwagen

Im Netz gibt gerade das grosse orange M auf der Rückseite der Migros-Lastwagen zu reden. Dieses ist nicht mittig platziert – was viele irritiert. Blick weiss, was es damit auf sich hat.
Publiziert: 15:41 Uhr
|
Aktualisiert: 15:43 Uhr
Kommentieren
1/5
Auf der Kurzvideoplattform Tiktok geht ein Clip viral, der das nicht mittig platzierte M zeigt.
Foto: Screenshot

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Ein Tiktok-Video über ein vermeintlich schief angebrachtes Migros-Logo geht viral
  • 200'000 Aufrufe in wenigen Stunden, 9500 Likes und 4000 Shares
  • Migros-Verantwortliche erklärt: Das ist extra so
Nathalie_Benn_Praktikantin Wirtschaft _Blick_2-Bearbeitet.jpg
Nathalie BennRedaktorin Wirtschaft

Die Szenerie des kurzen Videoclips auf der Plattform Tiktok ist eigentlich idyllisch: Ein Mann fährt bei wenig Verkehr und schönstem Wetter auf der Autobahn, vor ihm tuckert ein Migros-Lastwagen auf der rechten Spur. Doch dann zoomt der User auf die Rückseite des Lasters und schreit: «Wieso gopfertammi isch das huere M ned ir Mitti? Das regt mi uf!» Bei genauem Hinschauen fällt auf: Das unverkennbare orange M ist tatsächlich nicht mittig zentriert, sondern befindet sich in der oberen linken Ecke.

Damit trifft der Tiktoker offenbar einen Nerv: Das Video wurde mittlerweile über 200'000 Mal aufgerufen, von knapp 9500 Usern gelikt und 4000 Mal geteilt. In der Kommentarspalte liest sich beispielsweise: «Ich kriege Augenkrebs, wenn es nicht in der Mitte ist.» Jemand anderes schreibt: «Das triggert mich auch jedes Mal.» Ein User vermutet gar eine heimliche Werbeoffensive der Migros: «Damit du ein Video machst und Migros so gratis Werbung bekommt», so seine Antwort auf die Frage des Erstellers.

Soll «schönes und einheitliches Bild» ergeben

Doch was steckt wirklich hinter dem vermeintlich falschen Logo, das Ordnungsliebhaber so zur Weissglut treibt? Blick hat beim orangen Riesen nachgefragt. Hinter dem «falsch» platzierten einzelnen «M» hinten am Lastwagen stecke in der Regel kein Fehler, sondern sehr pragmatische Gründe, warum es nicht exakt in der geometrischen Mitte sitzt, so die Antwort

Am Heck sind oft Türen, Scharniere, Verschlüsse, Griffstangen, Nummernschild, Rücklichter, Gummipuffer usw. Das «M» werde so platziert, dass nichts hineinragt, es beim Öffnen der Türen nicht zerschnitten wird und es auch dann noch erkennbar bleibt. Die funktionale Mitte sei deshalb oft nicht die optische Mitte. Zudem seien Bereiche am Heck für Reflektoren, Warnmarkierungen oder Kennzeichen reserviert. Das Logo müsse darum aus diesen Zonen herausrücken – was es für ein ordnungsliebendes Auge «verschoben» wirken lasse.

Mehr zur Migros
Diese Eigenmarken der Migros sind bereits verschwunden
Altbekannter Kaffee fällt raus
Diese Eigenmarken der Migros sind bereits verschwunden
Die Migros-Leine wurde ihm zu kurz
Analyse
Abgang von Torsten Friedrich
Warum der Denner-Chef wirklich zurückgetreten ist
Jetzt wirft Migros zahlreiche Kosmetikprodukte aus den Regalen
Neue Preisverhandlungen
Migros wirft zahlreiche Kosmetikprodukte aus den Regalen
Migros-Chef warnt vor der 10-Millionen-Initiative
Irminger ungewöhnlich deutlich
Darum warnen Wirtschaftsbosse vor 10-Millionen-Initiative

Bei der Migros ist das Rätsel also gelöst. Doch es gibt weitere Firmenlogos, die designtechnisch immer wieder moniert werden. Darunter jenes des holländischen Kosmetikriesen Rituals, der auch eine Vielzahl von Shops in der Schweiz betreibt. Beim Logo sind die Buchstaben des dreisilbigen Markennamens nicht gleichmässig angeordnet. Die Verteilung ist also nicht symmetrisch, was einige stört. Dazu gibt es gar eigene Social Media Posts. Jemand schreibt darunter: «Es nervt mich, wie sie versucht haben, die Lücke mit drei Punkten zu füllen!»

IMAGE-ERROR (Image) 

Auch, als der US-Bekleidungsriese Gap mit einem neuen Logo experimentierte, hatten viele keine Freude: 2010 ersetzte der Konzern den kultigen weissen Gap-Schriftzug in Grossbuchstaben auf einem quadratischen dunkelblauen Hintergrund durch ein kleingeschriebenes Pendant mit einem kleinen blauen Quadrat. «Kitschig», «billig» oder «gewöhnlich», fand damals die Gap-Kundschaft. Die Kritik war so heftig, dass das Unternehmen nach nur einer Woche wieder zum alten Logo zurückwechselte.

Das neue Gap-Logo kam bei der Kundschaft gar nicht gut an.
Foto: zVg
Was sagst du dazu?
Alte Kommentare, neues System.
Da wir unser Kommentartool gewechselt haben, kannst du unter diesem Artikel nichts mehr posten. Bei allen neuen Storys kannst du aber wie gewohnt mitdiskutieren.
Meistgelesen
    Externe Inhalte
    Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
    Meistgelesen