DE
FR
Abonnieren

Gillette, L'Oréal und Co – schon wieder steckt der orange Riese im Preisstreit
Jetzt wirft Migros zahlreiche Kosmetikprodukte aus den Regalen

Die Migros befindet sich in neuen Preisverhandlungen mit internationalen Konzernen. Dafür hat sie mehrere Produkte für unbestimmte Zeit aus dem Sortiment genommen. Betroffen sind dieses Mal Kosmetikprodukte von Procter & Gamble sowie von L'Oréal.
Publiziert: vor 53 Minuten
|
Aktualisiert: vor 49 Minuten
Kommentieren
1/11
Leere Regale bei der Migros. Im Bild: Die Filiale am Bahnhof Stadelhofen in Zürich.
Foto: Leserreporter

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Migros streicht Marken wie Gillette und Garnier aus dem Sortiment
  • Grund sind Preisverhandlungen mit Procter & Gamble und L'Oréal
  • Mit der Massnahme möchte die Migros tiefere Margen durchsetzen
Sven_Schumann_Praktikant Wirtschaftsressort_Blick, Ringier_2-Bearbeitet.jpg
Sven SchumannRedaktor Wirtschaft

«Leider ist dieser Artikel derzeit nicht verfügbar. Wir stehen in Verhandlungen mit dem Lieferanten.» Mit diesen Schildern an den Kosmetikregalen informiert die Migros ihre Kundschaft gerade über Engpässe im Sortiment. Denn: Wer dieser Tage Rasierer, Duschgel oder Shampoos beim orangen Riesen kaufen möchte, hat nur eine begrenzte Auswahl. Hintergrund sind Preisverhandlungen mit den Konzernen Procter & Gamble und L'Oréal, wie Watson zuerst berichtete. Konkret ist das Sortiment der Marken Garnier, Head & Shoulders, Pantene und Gillette in einigen Filialen stark ausgedünnt. 

Es ist nicht das erste Mal, dass die Migros Artikel aus dem Sortiment nimmt, um für niedrigere Einkaufspreise zu kämpfen. Kurz vor Weihnachten fehlten Produkte wie Kelloggs, Toblerone und Getränke von Pepsi in den Regalen. Die Migros geht dabei besonders hart vor und lässt die Regale leer, anstatt die Lücken mit eigenen Produkten zu füllen.

Unbestimmte Dauer der Engpässe

Die Preisverhandlungen seien Teil des Engagements, faire Preise zu sichern und weitere Aufschläge zu vermeiden, sagt eine Sprecherin auf Anfrage von Blick. Sie erklärt das Vorgehen mit den hohen Gewinnmargen von 15 bis 20 Prozent, die die Konzerne durchsetzen wollen. Im Gegensatz dazu «operiert die Migros mit weniger als 2 Prozent und schüttet als Genossenschaft weder Dividenden noch Boni aus». Die Einsparungen würden direkt in tiefere Preise investiert.

Mehr zum Preiskampf im Detailhandel
Die Migros verkauft jetzt «englischsprachiges» Red Bull
Preiskampf um Energy-Drink
Migros verkauft «englischsprachiges» Red Bull
Migros lässt Preisstreit mit Top-Marken kurz vor Weihnachten eskalieren
Streit mit Topmarken eskaliert
Viele Migros-Regale bleiben wegen Preiskampf leer!
«Ausser Kaffeerahm, Kaffee und Schoggi kaufe ich hier nichts mehr»
Community
Versprechen der Detailhändler
«Tiefe Preise sind immer noch ein Fremdwort in der Schweiz»
«Bei ungerechtfertigten Preiserhöhungen kämpfen wir bis zum Letzten»
interview
Coop-Chef greift US-Multis an
«Irgendwann ist fertig lustig»

Wie lange die Produkte fehlen werden, könne man zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Dies hänge vom Verlauf und Abschluss der Verhandlungen ab. Im grossen Preisstreit mit Lindt & Sprüngli vergangenen Winter konnte nach knapp zwei Monaten eine Einigung erzielt werden – zugunsten des Schoggiriesen.

Auch bei Denner kommt es zu Lieferunterbrüchen

In der Zwischenzeit können Kunden auf die Eigenmarken der Migros ausweichen, so die Sprecherin. So könne man die fehlenden Markenprodukte gut kompensieren und weiterhin hochwertige Alternativen anbieten.

Die Preisverhandlungen haben auch Auswirkungen auf das Sortiment der Migros-Tochter Denner. Der Discounter bestätigt auf Anfrage, dass «einzelne Produkte bestimmter Marken vorübergehend nicht verfügbar sein könnten». Welche Artikel genau betroffen sind, lässt die Migros-Tochter unbeantwortet.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Externe Inhalte
      Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
      Meistgelesen