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«Temperaturen sind grosse Belastung»
Beliebtes Zürcher Ausflugslokal gibt Angestellten Hitzefrei

Im Restaurant Sternen Rotenstein in Hinwil ZH kehren Wanderer, Hündeler und Gümmeler gern für eine Stärkung ein. Wegen der Hitze macht die Zürcher Oberländer Beiz am Sonntag früher Schluss. Auch andere Schweizer Lokale haben auf die hohen Temperaturen reagiert.
Publiziert: vor 21 Minuten
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Aktualisiert: vor 8 Minuten
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Das Restaurant Sternen Rotenstein ist bei Ausflüglern sehr beliebt.
Foto: Restaurant Sternen Rotenstein

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Hitze sorgt für Einschränkungen: Restaurant Sternen in Hinwil ZH schliesst früher
  • Pächterin nennt Gesundheit und Belastung des Teams als Hauptgründe
  • Temperaturen bis 37 Grad, Küche schliesst heute bereits um 17 Uhr
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Michael HotzTeamlead Wirtschafts-Desk

Die Schweiz ist ein Backofen: An diesem Sonntag klettern die Temperaturen noch mal auf 37 Grad – bis am Abend Gewitter endlich die ersehnte Abkühlung bringen. Dann dürfte man auch in der hiesigen Gastronomie aufatmen. Denn auch die Restaurants, Bars und Cafés leiden unter der Hitze. Die Kellner haben oft wenig zu tun. Die Gäste bleiben aus, weil es ihnen schlicht zu heiss ist. Und drinnen schwitzen die Köche in der Küche. Darauf hat man im Restaurant Sternen Rotenstein in Hinwil ZH nun reagiert, wie das Portal Nau berichtet.

Das beliebte Ausflugslokal im Zürcher Oberland macht Hitzefrei: Am Sonntag werde es noch mal richtig heiss, heisst es in einem Post auf Facebook. Und weiter: «Deshalb schliessen wir ausnahmsweise wieder etwas früher.» Konkret: Bereits um 18 Uhr macht der Sternen zu, die Küche schliesst schon um 17 Uhr. Normalerweise hat das Restaurant bis 21 Uhr geöffnet. 

Entlastung für die Mitarbeitenden

Auf ihrer Website begründet Pächterin Sybille Müller (38) den Entscheid: «Die Temperaturen sind (besonders in der Küche) eine grosse Belastung für unser Team – deshalb möchten wir unseren Mitarbeitenden an diesem Hitzetag etwas Entlastung ermöglichen.» Gegenüber Nau erklärt sie zudem: «Irgendwann geht es nicht mehr nur um Komfort, sondern auch um Gesundheit, Konzentration, Belastbarkeit und Sicherheit.»

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Der 1969 eröffnete Sternen liegt zwischen den Dörfern Hinwil und Rüti ZH – in unmittelbarer Nähe des Betzholzkreisels, bei dem die Oberlandautobahn beginnt. Wanderer, Hündeler, Reiter, Gümmeler und Töfffahrer legen dort auf ihren Ausflügen gern einen Halt ein. Ihnen tischt Müller, seit Herbst 2024 Pächterin des Restaurants, gutbürgerliche Küche auf. Es gibt garnierten Wurst-Käse-Salat mit Pommes frites, Kalbsleberli mit Rösti und Züri Gschnätzlets.

Rheinschwimmen und Rasensprenger

Die Hitze hat verschiedene Schweizer Restaurants dazu gezwungen, vom gewohnten Alltag etwas abzuweichen. Und den Mitarbeitenden und Gästen etwas Abkühlung zu bieten. So hat etwa das Restaurant Krafft in Basel entschieden, die Terrasse von Montag bis Donnerstag jeweils von 14.30 bis etwa 18 Uhr zu schliessen, wie «BZ Basel» berichtete. Dadurch können sich die Mitarbeitenden vor der Abendschicht im Rhein abkühlen. Und das Restaurant Schlosshof in Dornach SO hat laut der «Solothurner Zeitung» einen Rasensprenger vor dem Eingang aufgestellt.

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